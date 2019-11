Premier Kambodży godzi się na uwolnienie opozycjonistów

Video: TVN24 BiS

Ile kosztuje podróż do Kambodży?

17.11 | Planujesz podróż do Kambodży? Za bilety lotnicze z Warszawy do Phnom Penh, z przesiadkami w Monachium i Singapurze, trzeba zapłacić 2805 złotych. Nocleg na miejscu kosztuje od 9 do 806 złotych. Zorganizowana dziewięciodniowa wycieczka to zaś wydatek rzędu 5673 złotych. Niedrogie jest za to jedzenie. Kurczak z orzeszkami nerkowca, cebulą i papryką kosztuje około 15 złotych. Materiał z programu "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS.

