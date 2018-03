09.03 | Uzbrojony napastnik w ośrodku dla weteranów w Kalifornii zwolnił część zakladników. Według miejscowych źródeł doszło do wymiany ognia z policją. Ośrodek, który zajmuje się leczeniem traum pourazowych u weteranów z misji w Iraku i Afganistanie, należy do największych w USA.

Wszedł do ośrodka dla weteranów, wziął zakładników. Nie żyją cztery osoby

Po wejściu do domu weterana w Kalifornii, policja odkryła ciała ofiar i napastnika