Litwa nie pogratuluje Putinowi zwycięstwa Biuro prasowe... czytaj dalej »

"To nie jest czas na gratulacje. Dialog z Rosją zawsze będzie nam potrzebny, ale bliższe więzy muszą zależeć od poszanowania zasad opartych na międzynarodowym porządku i fundamentalnych wartościach" - napisał na Twitterze Verhofstadt.

Przewodniczący Komisji Europejskiej w liście do Putina wyraził nadzieję, że podczas jego czwartej kadencji prezydenckiej Rosji i UE "uda się odbudować ogólnoeuropejski ład bezpieczeństwa".

"Zawsze byłem zdania, że dobre stosunki pomiędzy Unią Europejską i Rosją są kluczowe dla bezpieczeństwa naszego kontynentu" - napisał Juncker. Jednocześnie zapewnił, że "będzie zawsze partnerem" prezydenta Rosji w staraniach o odbudowanie bezpieczeństwa w Europie.

Congratulations on your re-election, President #Putin. I have always argued that positive relations between the #EU and #Russia are crucial to the #security of our continent. Our objective should be to re-establish a cooperative pan-European security order. pic.twitter.com/PiEGg56DBN

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) March 20, 2018