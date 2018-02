Juncker: Serbia musi rozwiązać spór z Kosowem, jeśli chce wejść do Unii Europejskiej





Foto: PAP/EPA/ANDREJ CUKIC | Video: Reuters Jean-Claude Juncker spotkał się z prezydentem Serbii

Serbia jest na dobrej drodze do członkostwa, ale UE nie może zaakceptować nowych członków, którzy mają nierozwiązane spory terytorialne - stwierdził Juncker po rozmowie z prezydentem Serbii Aleksandarem Vucziciem.

Juncker uchyla drzwi do Unii. "Rok 2025 jest datą otwartą" W 2025 roku każdy... czytaj dalej » Juncker dodał, że Serbia "pokonała imponującą część unijnej ścieżki", ale jest jeszcze "wiele problemów, które wciąż muszą zostać rozwiązane".

Serbia z szansą wejścia do UE

Jeszcze przed spotkaniem z Junckerem prezydent Serbii mówił, że "wiele przeszkód leży przed Serbią na europejskiej ścieżce, ale jesteśmy gotowi pilnie pracować nad realizacją trudnych zadań".

Juncker odwiedza Serbię w ramach cyklu oficjalnych spotkań w krajach bałkańskich, które aspirują do przyłączenia się do UE. W niedzielę był w Albanii, gdzie oświadczył, że wszystkie kraje Bałkanów Zachodnich będą miały możliwość wejścia do UE w 2025 roku. Serbia i Czarnogóra postrzegane są jako kraje, które mają największe szanse, aby zostać członkiem UE.

17 lutego 2008 roku Republika Kosowa ogłosiła niepodległość. Do tej pory decyzję tę uznało 115 krajów, w tym Stany Zjednoczone i większość krajów unijnych. Oficjalne uznanie Kosowa przez Organizację Narodów Zjednoczonych zostało zablokowane przez Rosję i Chiny.