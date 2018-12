May odwołała głosowanie, leci do Junckera. "Nie ma żadnej przestrzeni do renegocjacji"

- Nie ma żadnej przestrzeni do renegocjacji, ale jest jeszcze możliwość, żeby udzielić dalszych wyjaśnień, interpretacji - powiedział w Parlamencie Europejskim Juncker.

Swoje spotkanie z brytyjską premier zapowiedział również w mediach społecznościowych. "Dziś wieczorem w Brukseli spotkam się z Theresą May. Pozostaję przekonany, że porozumienie o brexicie, które mamy, jest najlepszym - i jedynym - możliwym porozumieniem. Nie ma żadnej przestrzeni do renegocjacji, możliwe są jedynie dalsze wyjaśnienia" - podkreślił szef KE.

I will meet @theresa_may this evening in Brussels. I remain convinced that the #Brexit deal we have is the best - and only - deal possible. There is no room for renegotiation, but further clarifications are possible.