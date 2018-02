Pozostałe informacje

Odtwórz: Siostra Kim Dzong Una przekroczy granicę. W oficjalnej delegacji do Korei Południowej

We wtorek wieczorem na Tajwanie doszło do potężnego wstrząsu. Grunt zadrżał, a kilka budynków runęło, grzebiąc lub raniąc wiele... czytaj dalej »

Odtwórz: Armia zabezpiecza planowaną trasę dostaw ropy do Iranu

- Przez brak umiaru można osiągnąć skutek odwrotny do zamierzonego - pisze niemiecki dziennik "Die Welt", komentując działania... czytaj dalej »

12:25

Odtwórz: Europarlament odwołał Czarneckiego

"Dziś to jestem ja, jutro możesz to być ty" - przekonywał Ryszard Czarnecki na ulotkach przekazywanych europosłom. Apelował, by... czytaj dalej »