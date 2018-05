Bez procesu prawie dwa lata w więzieniu. Amerykanin uwolniony

Foto: Chris Kleponis / PAP/EPA Video: tvn24

Prezydent na ropę

22.05 | W Wenezueli po staremu - prezydent Maduro rządzi dalej. Wygrał wybory, ale mało kto wierzy w ich uczciwość. Nowego starego prezydenta nie uznają Stany Zjednoczone, Unia Europejska i część krajów Ameryki Łacińskiej. Co z tego jednak, skoro jego najsilniejszą kartą przetargową jest ropa naftowa? Świat apeluje o demokrację, ale ropę kupuje. I to jest klucz do sukcesu prezydenta Maduro.

»