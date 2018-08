"Postępy choroby i wiek wydały wyrok". John McCain przerywa leczenie





Republikański senator z Arizony John McCain, który od ponad roku walczy z agresywną odmianą raka mózgu, postanowił przerwać terapię. Informację przekazała w piątek w oświadczeniu rodzina polityka.

"Zeszłego lata senator John McCain podzielił się z Amerykanami informacją, którą nasza rodzina już znała: zdiagnozowano u niego agresywnego glejaka wielopostaciowego (złośliwy guz mózgu - red.) i rokowania były poważne" - napisali w oświadczeniu członkowie rodziny senatora.

Rodzina zgromadziła się w Arizonie

Bliscy kongresmena podkreślili, że rok, jaki od tego czasu przeżył, to więcej niż oczekiwano. "Ale postępy choroby i nieubłagany upływ czasu wydały wyrok. Okazując typową dla siebie siłę woli, wybrał przerwanie terapii medycznej" - dodali.

McCain poddawany był leczeniu od lipca 2017 roku. Nie pojawiał się w Waszyngtonie od grudnia. W kwietniu przeszedł operację z powodu infekcji jelitowej.

Jak podaje "New York Times" na swej stronie internetowej, bliscy senatora zgromadzili się w Arizonie, gdzie polityk przebywa. Osoby z najbliższego otoczenia uważają, że jego śmierć jest "nieuchronna".

Ikona amerykańskiej polityki

John McCain urodził się 29 sierpnia 1936 roku. Do polityki wszedł w 1982 roku po tym, jak w Arizonie wygrał wybory do Izby Reprezentantów. Senatorem z tego samego stanu z ramienia Partii Republikańskiej jest nieprzerwanie od 1986 roku. Dwa razy stawał do prezydenckiego wyścigu. W 2000 roku przegrał zaciętą walkę o nominację na kandydata na prezydenta z George'em W. Bushem. W 2008 roku uzyskał nominację, ale przegrał wybory z reprezentującym demokratów Barackiem Obamą.

Wcześniej McCain był pilotem w marynarce wojennej USA. W 1967 roku podczas wojny w Wietnamie został zestrzelony nad Hanoi i przez sześć lat był przetrzymywany jako jeniec wojenny w więzieniu nazywanym "Hanoi Hotel". Był tam torturowany, dwa lata spędził w izolatce. McCain: ataki Trumpa na FBI wzmacniają Putina Republikański... czytaj dalej »

"Niespokojna fala"

W maju ukazały się wspomnienia McCaina, zatytułowane "Restless Wave" (Niespokojna fala). Senator, odznaczony za męstwo pilot amerykańskiej marynarki wojennej, zapowiedział, że wspomnienia napisane wspólnie z doradcą i autorem jego wystąpień Markiem Salterem będą pożegnalną książką.



W "Niespokojnej fali" McCain, republikanin, który zawsze miał opinię polityka niepokornego, trudnego do zamknięcia w partyjnych ramach, zapowiedział, że jego obecna, szósta kadencja w Senacie jest ostatnim etapem jego kariery politycznej.



Dał się poznać jako krytyk Donalda Trumpa. Oceniając obecnego amerykańskiego prezydenta, napisał jednak, że dostrzega "płomyk nadziei", iż Trump "zaakceptuje moralne zobowiązania", wynikające z faktu, że jest "przywódcą wolnego świata".

Jest uważany za "jastrzębia" w odniesieniu do Rosji. Dał się poznać jako zwolennik zaangażowania USA na świecie i w NATO oraz wywierania presji na Rosję w związku z Ukrainą. Zabiegał o zwiększenie pomocy wojskowej USA dla sił zbrojnych Polski, Estonii, Litwy i Łotwy oraz przyspieszenie prac nad tarczą antyrakietową w Europie. Opowiada się za zniesieniem wiz dla Polaków przy wjeździe do USA.

Źródło: Library of Congress McCain w czasie wywiadu w 1974 r.

"Amerykański bohater"

Gdy w ubiegłym roku McCain poinformował o swej chorobie, z życzeniami zdrowia pospieszyli zarówno obecny, jak i poprzedni prezydent USA.

"Melania i ja kierujemy nasze myśli i modlitwy do Senatora McCaina, Cindy i całej ich rodziny. Szybkiego powrotu do zdrowia" - napisał Donald Trump.





Melania and I send our thoughts and prayers to Senator McCain, Cindy, and their entire family. Get well soon. https://t.co/fONWVlmYyz — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 lipca 2017

"John McCain jest amerykańskim bohaterem i jednym z najbardziej odważnych wojowników, jakiego kiedykolwiek znałem. Rak nie wie, kogo ma naprzeciw. Daj mu popalić, John" - przekazał na Twitterze Barack Obama.





John McCain is an American hero & one of the bravest fighters I've ever known. Cancer doesn't know what it's up against. Give it hell, John. — Barack Obama (@BarackObama) 20 lipca 2017