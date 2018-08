Spocznie obok przyjaciela. Szczegóły pogrzebu Johna McCaina

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w sobotę w Waszyngtonie, pogrzeb będzie miał miejsce w niedzielę - ogłosili organizatorzy uroczystości ku czci zmarłego senatora Johna McCaina. Pogrzeb odbędzie się w obecności jedynie osób najbliższych zmarłemu, bez osób postronnych. Polityk spocznie na cmentarzu wojskowym w bezpośrednim sąsiedztwie grobu jego przyjaciela, admirała Chucka Larsona.

Trumna z ciałem zmarłego senatora zostanie w środę wystawiona na widok publiczny w stolicy stanu Arizona, Phoenix. McCain reprezentował ten stan w Kongresie przez 35 lat. Tam też w czwartek, w kościele baptystów, będzie odprawione nabożeństwo żałobne.

Trumna następnie zostanie przewieziona do Waszyngtonu, gdzie w piątek będzie wystawiona na widok publiczny pod kopułą gmachu Kapitolu. Przez sześć godzin Amerykanie będą mogli oddawać zmarłemu ostatni hołd.

W sobotę w Katedrze Narodowej w Waszyngtonie zostanie odprawione główne nabożeństwo żałobne z udziałem rodziny, przyjaciół i członków Kongresu, a także dostojników amerykańskich i zagranicznych.

Nie podano, kto będzie przemawiać podczas nabożeństwa. Wcześniej spekulowano, że mogą być to byli prezydenci USA, republikanin George W. Bush, a także demokrata Barack Obama. Prezydent USA Donald Trump nie pojawi się na pogrzebie senatora. Amerykański rząd ma reprezentować wiceprezydent Mike Pence.

W niedzielę John McCain zostanie pochowany na cmentarzu Akademii Marynarki Wojennej w Annapolis, w stanie Maryland w bezpośrednim sąsiedztwie grobu jego przyjaciela, admirała Chucka Larsona, z którym zaprzyjaźnił się podczas nauki w Akademii.

Walka z rakiem

W lipcu 2017 roku u McCaina zdiagnozowano raka mózgu - glejaka wielopostaciowego. W piątek jego rodzina poinformowała, że "z typową dla siebie siłą woli zdecydował się przerwać terapię".

Walczył o zniesienie wiz, ostro krytykował Putina. Kim jest John McCain? John McCain to... czytaj dalej » W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego rodzina poinformowała, że John McCain zmarł. Żona Cindy i reszta rodziny towarzyszyli mu w ostatnich chwilach.

"Senator John Sidney McCain III zmarł o godzinie 16.48 25 sierpnia 2018 roku. Wiernie służył Stanom Zjednoczonym przez 60 lat. W ostatnich chwilach jego życia była przy nim żona oraz rodzina" - brzmiał komunikat biura senackiego McCaina.

Kondolencje

Prezydent USA Donald Trump na Twitterze napisał: "Moje kondolencje i mój najszczerszy szacunek dla rodziny senatora Johna McCaina, nasze serca i modlitwy są z wami!".



My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 sierpnia 2018

Szef Pentagonu James Mattis oświadczył zaś: "Straciliśmy człowieka, który niezłomnie reprezentował najlepsze ideały naszego kraju".



Our statement on the passing of Senator John McCain: pic.twitter.com/3GBjNYxoj5 — Barack Obama (@BarackObama) 26 sierpnia 2018

Kondolencje złożył też były prezydent Barack Obama, który oświadczył: "John i ja pochodziliśmy z różnych pokoleń, mieliśmy zupełnie inne pochodzenie i starliśmy się na najwyższym szczeblu politycznym. Ale mimo dzielących nas różnic byliśmy wierni czemuś wyższemu - ideałom, o które całe pokolenia Amerykanów i imigrantów walczyły, za którymi maszerowały i za które się poświęcały."

John McCain miał 81 lat Fot. EPA/ASTRID RIECKEN/PAP

McCain wrócił z wietnamskiej niewoli po sześciu latach - w 1973 roku Fot. EPA/US NATIONAL RECORDS ARCHIVES ADMINISTRATION

John McCain przegrał w 2008 roku walkę o prezydenturę z Barackiem Obamą Fot. EPA/LARRY W. SMITH/PAP

John McCain podczas wywiadu po powrocie do kraju, 24 kwietnia 1973 Fot. Domena pubiczna Wikipedia

John McCain (pierwszy z prawej) na tle samolotu treningowego T-2 Buckeye, 1965 Fot. US Navy, domena publiczna

John McCain miał 81 lat Fot. PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS

W parlamencie, 30 listopada 2017 Fot. Michael Reynolds / PAP / EPA

Z Dalajlamą, 6 października 2009 Fot. Matthew Cavanaugh/PAP/EPA

Z Sarą Palin, 2008 Fot. Larry W. Smith / PAP / EPA

W Australian War Memorial w Canberze Fot. Lukas Coch / PAP / EPA

Podczas przemówienia w Bostonie, 30 marca 2915 Fot. CJ Gunther / PAP / EPA

Podczas konferencji w Meksyku, 20 września 2016 Fot. SASHENKA GUTIERREZ/PAP/EPA

Podczas kampanii wyborczej do senatu, 24 sierpnia 2010 Fot. ROY DABNER/PAP/EPA

21 sierpnia 2013, na spotkaniu ze studentami Fot. Franck Robichon/PAP/EPA

Na konferencji prasowej, 11 grudnia 2009 Fot. MICHAEL REYNOLDS/PAP/EPA