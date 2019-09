Kennedy kandyduje do Senatu. "Nasz kraj przeżywa moment prawdy"

Joe Kennedy III, demokratyczny kongresman z Massachusetts, ogłosił w sobotę swą kandydaturę do Senatu Stanów Zjednoczonych. 38-letni polityk zmierzy się w prawyborach z zasiadającym w wyższej izbie Kongresu 73-letnim Edem Markeyem.

"Startuję, bo nasz kraj przeżywa moment prawdy. (…) Donald Trump zmusił Amerykę do spóźnionego, oczekiwanego od dawna rozrachunku. A jak zareagujemy, powie wszystko o tym, kim jesteśmy" - napisał demokratyczny kongresman Joe Kennedy III w e-mailu do zwolenników, ogłaszając swoją kandydaturę do Senatu USA. Odsiaduje wyrok dożywocia za zabójstwo Roberta Kennedy'ego. Został zaatakowany Sirhan Sirhan,... czytaj dalej »

Spadkobierca dynastii

38-letni Kennedy jest spadkobiercą wielkiej amerykańskiej dynastii politycznej, która nigdy nie przegrała wyborów w Massachusetts. W Izbie Reprezentantów służył jego ojciec, Joseph, a dziadek Robert był senatorem oraz prokuratorem generalnym USA. Joe miał w rodzinie także innych wybitnych polityków, w tym brata dziadka, prezydenta Johna F. Kennedy’ego.



To pierwszy członek rodu Kennedych ubiegający się o mandat w wyższej izbie Kongresu ze stanu Massachusetts od 1962 roku, kiedy swą kandydaturę wysunął Ted (Edward) Kennedy, drugi brat jego dziadka. Był on potem senatorem przez niemal pół wieku.



Po raz pierwszy Joe Kennedy III został wybrany do Izby Reprezentantów w 2013 roku. Wcześniej w Korpusie Pokoju oddelegowany został do Dominikany. Piastował funkcję asystenta prokuratora okręgowego w Massachusetts. Jest postrzegany jako wschodząca gwiazda swej partii.



Szerzej Kennedy zaprezentował się na amerykańskiej scenie politycznej w roku 2018. Demokraci wybrali go jako przedstawiciela opozycji, który zgodnie z tradycją odpowiada w telewizji na orędzie prezydenta, w tym przypadku Trumpa, o stanie państwa.



Apelował wówczas m.in. o płace zapewniające ludziom godziwe utrzymanie, płatne urlopy dla wszystkich pracowników, niedrogą opiekę nad dziećmi oraz system emerytalny niezagrożony niewypłacalnością. Opowiadał się też za "uczciwymi" traktatami handlowymi, budową dróg i systemem opieki zdrowotnej na szerszą skalę. Zamachy, katastrofy, samobójstwa. Klątwa Kennedych trwa? Zamachy,... czytaj dalej »

Wzywał do impeachmentu Trumpa

Amerykańskie media przypominają, że Joe Kennedy III wezwał Kongres do podjęcia działań w celu impeachmentu prezydenta Trumpa. Poparł w Izbie Reprezentantów projekt ustawy "Medicare dla wszystkich" (ubezpieczenie zdrowotne przysługujące w USA ludziom od 65. roku wzwyż, a także niepełnosprawnym). Opowiedział się za inicjatywą Green New Deal w walce ze zmianami klimatu.



W rozgrywce o fotel senatora Joe Kennedy zmierzy się w prawyborach z demokratycznym rywalem, 73-letnim Edwardem Markeyem, zasiadającym w wyższej izbie Kongresu od 2013 r. Zanim jeszcze ogłosił swą kandydaturę, jego rywal zapewnił sobie poparcie wielu wpływowych polityków z Massachusetts, w tym ubiegającej się o fotel w Białym Domu Elizabeth Warren oraz ponad 100 ustawodawców stanowych.



Kennedy mówił, że szanuje decyzje popierających konkurenta polityków. Nazwał Markeya "dobrym człowiekiem", ale sam chce zająć się rozwiązywaniem innych problemów.



- Wyścig zostanie rozstrzygnięty przez mieszkańców Massachusetts – podkreślił demokratyczny kandydat do Senatu.