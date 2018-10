Pokrzyżowali nazistom plany bez jednego strzału. Zmarł dowódca Operacji Gunnerside

Pozostałe informacje

Wielotysięczna karawana migrantów zmierzających do USA przekroczyła w niedzielę granicę Meksyku z Gwatemalą i kieruje się dalej... czytaj dalej »

Odtwórz: Karawana migrantów weszła do Meksyku. Zmierza w kierunku USA

W amerykańskim stanie Utah doszło do tragicznego wypadku. Rozpędzona na autostradzie śmieciarka gwałtownie skręciła i z impetem... czytaj dalej »

06:10

Odtwórz: Niemcy wstrzymują eksport broni do Rijadu

Niemcy nie będą eksportować broni do Arabii Saudyjskiej, dopóki będzie się utrzymywała niepewność co do okoliczności śmierci... czytaj dalej »