"Nie będzie referendum w Szkocji w pierwszej kadencji laburzystów"

Rząd Partii Pracy nie zgodzi się podczas swojej pierwszej kadencji na nowe referendum w sprawie niepodległości Szkocji - zapowiedział w środę w Glasgow lider tego ugrupowania Jeremy Corbyn. Autonomiczny rząd Szkocji chce, aby plebiscyt odbył się w 2020 roku.

Jeremy Corbyn, który w środę i czwartek prowadzi w Szkocji kampanię przed wyznaczonymi na 12 grudnia wyborami do brytyjskiej Izby Gmin, oświadczył, że "nie będzie referendum w czasie pierwszej kadencji laburzystów, bo sądzę, że musimy się całkowicie skoncentrować na inwestycjach w Szkocji".

- Wierzę, że ludzie w tym kraju zasługują na coś więcej niż Borisa Johnsona i jego rząd, ten kraj byłby w lepszej sytuacji pod rządami Partii Pracy - ocenił.

Źródło: PAP/ EPA/IAN RUTHERFORD Jeremy Corbyn prowadzi w Szkocji kampanię

Zgoda na referendum warunkiem poparcia

Corbyn: dlaczego miałbym nie być premierem przez pełną kadencję? Jeremy Corbyn,... czytaj dalej » Laburzyści dotychczas zapewniali, że są przeciwni oderwaniu się Szkocji, ale zarazem sugerowali, że nie będą się aktywnie sprzeciwiać idei nowego referendum niepodległościowego, zwłaszcza gdyby Szkocka Partia Narodowa (SNP) w 2021 r. ponownie wygrała wybory do szkockiego parlamentu.

Liderka SNP, a zarazem szefowa autonomicznego rządu szkockiego Nicola Sturgeon zapowiedziała, że wkrótce po wyborach zwróci się do rządu w Londynie - niezależnie od tego, kto będzie stał na jego czele - z formalnym wnioskiem o zgodę na nowe referendum. Miałoby się ono odbyć w drugiej połowie przyszłego roku.

W 2014 roku za pozostaniem Szkocji w składzie Zjednoczonego Królestwa opowiedziało się 55 proc. głosujących. SNP uważa jednak, że planowane wyjście kraju z Unii Europejskiej - czemu większość mieszkańców Szkocji była przeciwna - uzasadnia ponowienie plebiscytu.

Sturgeon zapowiedziała też, że warunkiem wstępnym, by SNP mogła poprzeć jakiegokolwiek kandydata na premiera, jest zgoda na przeprowadzenie nowego referendum. Ta uwaga skierowana była przede wszystkim do Corbyna, bo zarówno rządząca Partia Konserwatywna, jak i opozycyjni Liberalni Demokraci są zdecydowanie przeciwni ponownemu głosowaniu w Szkocji.

Konserwatyści wykorzystują niezdecydowanie laburzystów

Mało wyraźne dotychczas stanowisko laburzystów w kwestii referendum w Szkocji umożliwiało Johnsonowi mówienie w kampanii, że w przypadku zwycięstwa tego ugrupowania w wyborach, w przyszłym roku Wielką Brytanię czekałyby dwa bardzo polaryzujące plebiscyty: nowe referendum w sprawie brexitu i drugie referendum w Szkocji.

Według źródeł w Partii Pracy, teraz jej stanowisko jest takie, że kategorycznie wyklucza zgodę na plebiscyt niepodległościowy w Szkocji, zaś później celem jest wygranie wyborów do szkockiego parlamentu w 2021 r.

Zgodnie z sondażami przed wyborami do Izby Gmin, laburzyści, którzy od 2010 roku są w opozycji, mają średnio ok. 10-12 punktów proc. straty do konserwatystów.