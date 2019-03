"Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wkład, który Polska wnosi codziennie do NATO"

Realizujemy nasze zobowiązania sojusznicze, wizyta w Polsce sekretarza generalnego NATO "mocno podkreśla" fakt członkostwa Polski w Sojuszu - podkreślił prezydent Andrzej Duda. Szef NATO Jens Stoltenberg zauważył, że przez 20 lat Polska pokazywała silne zobowiązanie na rzecz NATO.

Jens Stoltenberg przebywa z oficjalną wizytą w Warszawie, w związku z obchodami 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Polska, Czechy i Węgry wstąpiły do NATO jako pierwsze kraje dawnego bloku wschodniego 12 marca 1999 r.

20 lat Polski w NATO. "Stoimy u swojego boku" 12 marca upłynie... czytaj dalej » W czwartek po południu sekretarz generalny NATO spotkał się w Belwederze z prezydentem Andrzejem Dudą. Po spotkaniu Duda i Stoltenberg przekazali, że rozmawiali m.in. o obecnych wyzwaniach dla bezpieczeństwa oraz o tym, "czego możemy się spodziewać ze strony rosyjskiej. Sekretarz generalny NATO podkreślił, że "Rosja narusza traktat INF [układ o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu - red.]".



- Traktat INF stanowi fundament europejskiego bezpieczeństwa od dekad. W tej chwili widzimy, że Rosja rozmieszcza nowe rakiety SSC-8, które są rakietami mobilnymi, trudnymi do wykrycia, zdolnymi do przenoszenia ładunków nuklearnych - mogą uderzyć w miasta europejskie, a czas ostrzeżenia jest bardzo krótki - mówił szef NATO.



- Wzywamy Rosję do przestrzegania traktatu INF, do respektowania tego fundamentalnego traktatu. Musimy również być przygotowani i zacząć planować świat bez traktatu INF, z większą ilością rosyjskich rakiet - dodał. Stoltenberg oświadczył również, że odpowiedź NATO na działania Rosji będzie skoordynowana i wyważona. - Nie mamy intencji rozmieszczenia nowych rakiet nuklearnych w Europie - powiedział.

Źródło: PAP/DPA Rosyjskie rakiety 9M729

Andrzej Duda podkreślił, że wizyta w Polsce Stoltenberga "mocno podkreśla" fakt członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. Prezydent poinformował, że podczas spotkania rozmawiał ze Stoltenbergiem m.in. o sytuacji na Morzu Czarnym i o tym, jakie działania może podjąć NATO w tym rejonie. Jak dodał, rozmawiał też o sytuacji w Syrii i na Bliskim Wschodzie, o sytuacji w regionie Morza Bałtyckiego oraz o tym, "czego możemy się spodziewać ze strony rosyjskiej". Poinformował, że poruszono też temat współpracy z partnerami NATO, m.in. w rejonie Morza Czarnego w tym w Gruzji, Mołdawii oraz wsparcia Ukrainy "w tej trudnej sytuacji, w której się znalazła".



Według prezydenta rozmowa dotyczyła też konieczności uczynienia sił NATO mobilnymi. Jak wskazał, polskie wojsko "należy wydobyć ze strefy komfortu i ruszyć, żeby żołnierze zaczęli się przemieszczać". Duda podkreślił, że zapewnił też sekretarza generalnego NATO, iż Polska realizuje swoje zobowiązania sojusznicze i m.in. zwiększa obecność polskich żołnierzy w Afganistanie z 350 do 400. Prezydent podkreślił też, że Polska realizuje swoje zobowiązania dot. wydatków na obronność; wspomniał o ustawie, która zobowiązuje Polskę do podniesienia wydatków na obronę do 2,5 proc. PKB do 2030 roku.

Źródło: PAP Rozszerzenie NATO w Europie

20 lat w NATO

Stoltenberg podkreślił, że przez ostatnie 20 lat Polska pokazywała cały czas swoje silne zobowiązanie na rzecz naszej więzi transatlantyckiej oraz Paktu Północnoatlantyckiego. Mówiąc o wkładzie Polski w działania NATO Stoltenberg wymieniał m.in. udział polskich żołnierzy w misjach Sojuszu, w tym służbę w Afganistanie, walkę z terroryzmem, prowadzenie misji szkoleniowej w Iraku czy obecność polskich żołnierzy w Kosowie. - Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za cały ten wkład, który Polska wnosi codziennie do NATO - powiedział sekretarz generalny NATO.



Sekretarz generalny NATO podkreślił, że Polska stanowi przykład przeznaczając 2 proc. PKB na obronność. Ocenił, że "polskie inwestycje w obronność pomagają również poprawić sprawiedliwy rozkład obciążeń w NATO".



- Chciałbym podziękować Polsce w szczególności za to, co robi, jeżeli chodzi o wydatki na obronność. Polska stanowi przykład alokując 2 proc. PKB na obronność - podkreślił Stoltenberg na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem. Jak mówił, jest to "bardzo ważne nie tylko dlatego, że widzimy, że PKB Polski rośnie, a zatem Polska przeznacza coraz więcej środków na obronność każdego roku".



Stoltenberg zwrócił uwagę, że "w niepewnym świecie musimy inwestować więcej w obronność". - Polskie inwestycje w obronność pomagają również poprawić sprawiedliwy rozkład obciążeń w NATO - powiedział szef NATO.