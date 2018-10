Rosyjskie pociski "zagrażają układowi INF". Szef NATO wzywa do przestrzegania traktatu

Rozmieszczenie w Europie nowych rakiet zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych podkopuje kluczowy układ rozbrojeniowy, który pomógł zakończyć zimną wojnę - ocenił we wtorek szef NATO Jens Stoltenberg. Wezwał Rosję, aby zastosowała się do układu INF.

- Problem stanowi rozmieszczenie nowych pocisków przez Rosję. Nie ma nowych rakiet amerykańskich w Europie, ale jest więcej rosyjskich rakiet zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych i te pociski zagrażają układowi INF - oświadczył sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na konferencji prasowej w Oslo.

- Dlatego wzywamy Rosję, aby zapewniła, że w pełni i w sposób przejrzysty stosuje się do układu INF - apelował szef NATO.

W zeszłym tygodniu Stoltenberg ocenił, że INF jest nieskuteczny, jeśli przestrzega go tylko jedna strona. Oświadczył, że w pełni przestrzegają go Stany Zjednoczone, ale wskazał na Rosję jako na odpowiedzialną za łamanie postanowień umowy w związku z budową przez ten kraj nowego typu rakiety. Szef NATO zaznaczył przy tym, że Sojusz nie chce nowej zimnej wojny.

USA planują wycofać się z układu z Rosją

20 października prezydent USA Donald Trump poinformował o zamiarze wycofania się USA z traktatu INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty - INF), uzasadniając to notorycznym łamaniem jego postanowień przez Rosję. USA twierdzą, iż Rosja narusza INF, przeprowadzając próby i rozmieszczając pociski manewrujące 9M729 oznaczane przez NATO jako SSC-X-8 o zasięgu ok. 2 tys. km, a więc objętych układem INF.

Rosja zaprzecza twierdzeniom NATO, że próby jej nowego pocisku manewrującego naruszają układ INF. Według Moskwy pocisku 9M729 układ ten nie obejmuje.

Co to jest traktat INF

Układ o likwidacji wystrzeliwanych z wyrzutni naziemnych pocisków balistycznych i pocisków manewrujących pośredniego (IRBM) i średniego zasięgu (MRBM), a więc od 500 km do 5,5 tys. km, został podpisany w grudniu 1987 roku w Waszyngtonie przez ówczesnego prezydenta USA Ronalda Reagana i przywódcę ZSRR Michaiła Gorbaczowa.