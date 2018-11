Światowy Program Żywnościowy podwoi pomoc dla Jemenu

Światowy Program Żywnościowy (WFP), agenda ONZ, podwoi pomoc żywnościową dla Jemenu, aby dotrzeć do 14 milionów ludzi i zapobiec masowym śmierciom głodowym - głosi wydany w czwartek komunikat tej organizacji. Według ONZ 18 milionów Jemeńczyków potrzebuje żywności.

"W Jemenie jest największy kryzys głodowy na świecie. Miliony ludzi żyją na krawędzi śmierci głodowej, a sytuacja pogarsza się z każdym dniem" - informuje WFP.

Organizacja dostarcza już pomoc żywnościową dla 7-8 mln Jemeńczyków.

We wtorek Unia Europejska postanowiła przeznaczyć dodatkowych 90 milionów euro na pomoc humanitarną dla ludności cywilnej w Jemenie. Od 2015 roku UE przeznaczyła w sumie 323,7 mln euro na pomoc humanitarną w Jemenie.

Trzy czwarte Jemeńczyków potrzebuje pilnej pomocy

Trwający tam konflikt i jego konsekwencje spowodowały, że około 22,2 miliona osób (ponad 75 proc. populacji) pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej, a około 3,5 miliona osób zostało przesiedlonych. Około 8,4 miliona Jemeńczyków znajduje się na krawędzi głodu.

Doszło do załamania gospodarki i systemu finansowego kraju, co poważnie ogranicza dostęp do żywności, lekarstw i paliwa. Organizacja Narodów Zjednoczonych zwraca uwagę, że klęska głodu może dotknąć połowę populacji Jemenu. Kraj dotknęła też epidemia cholery. Odnotowano blisko 1,2 miliona podejrzanych przypadków.

Jemen pogrążony jest w chaosie od 2011 roku, gdy społeczna rewolta położyła kres wieloletnim dyktatorskim rządom prezydenta Alego Abd Allaha Salaha. Konflikt nasilił się, gdy w marcu 2015 roku interwencję w Jemenie rozpoczęła Arabia Saudyjska.

Według ONZ wojna w Jemenie pochłonęła od 2015 roku prawie 10 tys. ofiar i wywołała największy kryzys humanitarny na świecie.