Huti zapowiadają nowe ataki. "Na 300 obiektów"

Ile kosztuje podróż do Arabii Saudyjskiej?

Video: TVN24 BiS

6.04 | Planujesz podróż do Arabii Saudyjskiej? Bilety lotnicze z Warszawy do Dżuddy, z przesiadkami w Wiedniu i Ammanie, kosztują 1682 złote. Za nocleg trzeba zapłacić od 35 złotych w Mekce do nawet 3771 złotych w luksusowym hotelu w Rijadzie. Więcej szczegółów w programie "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS przekazał Jakub Porada.

