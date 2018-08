Rakiety trafiły w autobus przewożący dzieci. Dziesiątki zabitych i rannych

"Po porannym ataku na autobus przewożący dzieci na targ w Dahjan położony w muhafazie Sada (północny Jemen - red.), do szpitala wspieranego przez MKCK przywieziono dziesiątki zabitych i rannych. Na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego cywile muszą być chronieni w trakcie konfliktu" - poinformowała ta organizacja humanitarna nie określając jednak charakteru tego ataku.

Following an attack this morning on a bus driving children in Dahyan Market, northern Sa’ada, @ICRC_yemen- supported hospital has received dozens of dead and wounded. Under international humanitarian law, civilians must be protected during conflict. pic.twitter.com/x39NVB8G4p