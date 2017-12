Jemen. Co najmniej 234 zabitych, 400 rannych w walkach w Sanie

Video: Reuters

Jemen. Co najmniej 234 zabitych, 400 rannych w walkach w Sanie

05.12 | Co najmniej 234 osoby zginęły, a 400 zostało rannych od piątku w walkach, do jakich doszło w szeregach jemeńskich rebeliantów w stolicy kraju Sanie - poinformowała we wtorek rzeczniczka Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Sumaja Beltifa.

»