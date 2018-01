Prokurator generalny przesłuchany przez zespół Muellera





Foto: PAP/EPA | Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS Śledztwo kładzie się cieniem na rządach Donalda Trumpa (materiał "Faktów z Zagranicy" z 8 czerwca 2017 roku)

Prokurator generalny USA Jeff Sessions został w ubiegłym tygodniu przesłuchany przez zespół specjalnego prokuratora Roberta Muellera, który prowadzi śledztwo w sprawie możliwej zmowy między Rosją a ekipą Donalda Trumpa w 2016 roku.

Sessions: słyszałem o kontaktach sztabu wyborczego Trumpa z Rosjanami Szef resortu... czytaj dalej » Jak podają media, to pierwszy przypadek przesłuchania członka gabinetu Trumpa przez ekipę Muellera. Informacje, które jako pierwszy podał dziennik "New York Times", potwierdził we wtorek rzecznik resortu sprawiedliwości Ian Prior.

Według amerykańskich mediów przesłuchanie trwało siedem godzin.



Rzecznik odmówił sprecyzowania, czego dotyczyły rozmowy Sessionsa i śledczych.

Spotkania z rosyjskim ambasadorem

Przesłuchanie byłego doradcy sztabu Trumpa jest kolejną odsłoną śledztwa, które kładzie się cieniem na rocznych rządach nowojorskiego miliardera.

Prokurator generalny: zarzuty o zmowie z Rosjanami to ohydne kłamstwo Prokurator... czytaj dalej » Zadaniem Muellera, byłego dyrektora FBI, jest próba wyjaśnienia, czy istniały powiązania między ekipą Trumpa a władzami Rosji. Mueller bada też, czy odwołanie dyrektora FBI Jamesa Comeya przez Trumpa w ubiegłym roku było próbą utrudniania śledztwa agencji w sprawie ingerowania Rosji w wybory.



Sessions budził podejrzenia śledczych w związku ze swymi wielokrotnymi spotkaniami z byłym już ambasadorem Rosji w USA Siergiejem Kislakiem, do których dochodziło, zanim został prokuratorem generalnym. Sessions najpierw je ukrywał, ale później przyznał, że widział się z nim dwukrotnie. Nie wykluczył, że mogło też dojść do trzeciego spotkania, którego jednak nie pamięta.



W czerwcu 2017 roku podczas przesłuchania przed senacką komisją ds. wywiadu Sessions powiedział, że zarzuty, jakoby był w zmowie z przedstawicielami Kremla, są "przerażającym i ohydnym kłamstwem". Rozgniewał wówczas senatorów, gdyż chronił się za prerogatywą pozwalającą mu zachować poufność swych rozmów z prezydentem.



Szefowie wywiadu odmówili zeznań w sprawie Trumpa. "Tajne informacje" Szefowie trzech... czytaj dalej » Sessions, który jest bliskim współpracownikiem Trumpa, odmówił nadzorowania śledztw w sprawie ingerencji Rosji w wybory prezydenckie z jesieni 2016 roku.



Decyzja Sessionsa o wycofaniu się ze śledztw utorowała drogę zastępcy prokuratora generalnego Rodowi Rosensteinowi, by w maju 2017 roku mianować Muellera specjalnym prokuratorem.



Według agencji Reutera jednym z obszarów zainteresowań śledczych najpewniej jest zaangażowanie Trumpa w zwolnienie Comeya. Zespół Muellera przygląda się potencjalnemu utrudnianiu działania wymiaru sprawiedliwości przez republikańskiego prezydenta.



Muellera może też interesować udział Sessionsa w spotkaniu z 31 marca 2016 roku, w którym wzięli udział doradcy sztabu Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego. Podczas tego spotkania, którym kierował Sessions, jeden z doradców George Papadopoulos zaproponował, że może pomóc zorganizować spotkanie Trumpa i prezydenta Rosji Władimira Putina.



Papadopoulos przyznał się, że kłamał FBI, i obecnie współpracuje z zespołem Muellera. Sessions wcześniej zeznawał, że nic nie wiedział o kontaktach współpracowników sztabu z Rosjanami. Jednak gdy na jaw wyszły zarzuty Muellera wobec Papadopoulosa, Sessions zeznał w Kongresie, że przypomina sobie spotkanie.



Wkrótce do złożenia zeznań przed specjalnym prokuratorem Muellerem może zostać wezwany sam Trump, który krytykuje śledztwo i nazywa je "polowaniem na czarownice".