Jeden kadr, czterech prezydentów. Symboliczne zdjęcie z pogrzebu Barbary Bush

Fotografia z pogrzebu Barbary Bush, zrobiona w sobotę w trakcie uroczystości pogrzebowych byłej pierwszej damy, żony i matki prezydentów USA, zdobywa ogromną popularność w internecie. Opublikował je na Twitterze Jim McGrath, były rzecznik prezydenta George'a Busha.

Barbara Bush zmarła w wieku 92 lat. W jej pogrzebie w sobotę uczestniczyło około 1500 zaproszonych przez rodzinę gości. Wśród nich było bardzo wiele prominentnych osób.



1 of 2: Final photos from the funeral of former First Lady Barbara P. Bush. (Credit: @PaulMorsePhoto - Office of George H. W. Bush) pic.twitter.com/r9ElE3Av56 — Jim McGrath (@jgm41) 22 kwietnia 2018





Cztery głowy państwa

Żegnało ją czterech prezydentów USA. Pogrzeb Barbary Bush Ceremonia... czytaj dalej » Hołd Barbarze Bush oddało między innymi czterech byłych prezydentów USA. Na pogrzebie pojawili się Bill Clinton z żoną Hillary, Barack Obama z żoną Michelle oraz oczywiście przedstawiciele rodziny Bush: George Bush i jego syn George W. Bush z żoną Laurą. Obecnego prezydenta Donalda Trumpa reprezentowała jego małżonka Melania.

"Donald Trump nie przybył na uroczystość w Houston, by względy bezpieczeństwa związane z jego obecnością nie zakłóciły uroczystości" - wskazano w komunikacie Białego Domu. Prezydent USA oświadczył, że łączy się myślami z pogrążoną w bólu rodziną zmarłej.

"Każdy może się dogadać"

W niedzielę były rzecznik George’a Busha Jim McGrath opublikował na Twitterze zdjęcia z sobotniego pogrzebu. Wśród nich wyróżnia się fotografia, której autorem jest fotograf Paul Morse. Na zdjęciu znalazło się czterech wymienionych wcześniej byłych prezydentów Sanów Zjednoczonych z żonami oraz obecna pierwsza dama Melania Trump. W przeszłości niektórzy z nich ze sobą rywalizowali w wyborach i gorąco się spierali w licznych kwestiach. Tym razem stanęli razem, są uśmiechnięci i zjednoczeni.

Jeden z użytkowników Twittera zwrócił uwagę, że ta fotografia jest istotnym przypomnieniem i lekcją dla wszystkich: "Zdjęcie pokazuje, że każdy może się dogadać, jeśli tylko spróbuje".



I love this photograph.



: @PaulMorsePhotopic.twitter.com/Q2fPuAgE0Y — Yashar Ali (@yashar) 22 kwietnia 2018