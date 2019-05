Japonia. Kraj, który powoli wymiera

Leży na Dalekim Wschodzie, ale uznajemy ją dość powszechnie za kraj Zachodu. Japonia - kraj pełen kontrastów, w którym tradycja miesza się z nowoczesnością. Trzecia gospodarka na świecie musi stawić czoła poważnym problemom, które zagrażają przyszłości kraju. Materiał programu "Epicentrum" TVN24 BiS.

Analitycy alarmują, że w Japonii tyka demograficzna bomba zegarowa. Do końca stulecia populacja tego kraju może skurczyć się aż o jedną trzecią.

Dramatyczny kryzys demograficzny spowodowany spadkiem narodzin i starzeniem się społeczeństwa oraz brak rąk do pracy i niechęć do otwierania się na migrantów zarobkowych to kwestie, które mogą na lata zahamować rozwój tego kraju.