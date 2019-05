Oryginalne wejście. Donald i Melania Trump znikają pod pokładem

Wizyta na pokładzie śmigłowcowca JS Kaga, dumy japońskiej floty, była jednym z ostatnich punktów programu czterodniowej podróży amerykańskiej pary prezydenckiej do Japonii. W oryginalny sposób Donald i Melania Trump pojawili się na spotkaniu z żołnierzami i marynarzami.

Trump naciska w Japonii w sprawie handlu Prezydent USA... czytaj dalej » Czterodniowa wizyta amerykańskiego prezydenta w Japonii miała podkreślić sojusz pomiędzy dwoma krajami, ale została przyćmiona przez napięcia handlowe.

By nakłonić Tokio do zawarcia dwustronnej umowy handlowej, Waszyngton zagroził podniesieniem ceł m.in. na japońskie samochody i części motoryzacyjne, jedne z najważniejszych towarów eksportowych tego kraju, argumentując to obawą o bezpieczeństwo narodowe USA. Japonia stara się z kolei o obniżenie lub zniesienie tych ceł.

Kolejnym tematem rozmów Trumpa z Abem była wspólna polityka względem Korei Północnej, która wznowiła niedawno testy rakiet balistycznych. Przywódcy USA i Japonii poruszyli również sprawę Iranu.

Źródło: ENEX Donald i Melania Trump znikają pod pokładem niszczyciela

Źródło: tvn24