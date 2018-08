"Rosja zwiększa potencjał wojskowy na czterech wyspach"

Minister obrony Japonii Itsunori Onodera zapewnił we wtorek w Moskwie, że japońskie rakiety balistyczne nie są skierowane przeciw Rosji. Powiedział, że Japonia wezwała Rosję do zmniejszenia aktywności wojskowej na Wyspach Kurylskich. Rozmawiano też o Korei Północnej.

- Ponownie wyjaśniłem stronie rosyjskiej, że system obrony przeciwrakietowej, który obecnie posiadamy, (…) nie stanowi zagrożenia dla Rosji i jest to system wyłącznie obronny – oświadczył Onodera po rozmowach z ministrem obrony Rosji Siergiejem Szojgu.

Zaniepokojenie obu stron

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow zaznaczył jednak po spotkaniu w formacie "2+2", (tj. obaj ministrowie obrony i szefowie dyplomacji), że Rosja ponownie wyraziła zaniepokojenie z powodu rozmieszczania w regionie elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej.

Pod koniec zeszłego roku rząd Japonii podjął decyzję o rozmieszczeniu na lądzie dwóch amerykańskich systemów obrony przeciwrakietowej Aegis Ashore w związku z szybkim rozwojem północnokoreańskiego programu nuklearnego i rakietowego. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oświadczyła potem, że wpłynie to negatywnie na stosunki Moskwy z Tokio. Rosja obawia się, że Japonia pozwala USA korzystać ze swego terytorium w celu zwiększania amerykańskiej obecności wojskowej w Azji północnej pod pretekstem przeciwdziałania Korei Północnej.

Onodera powiedział też, że strona japońska zaapelowała do Rosji o zmniejszenie aktywności wojskowej na Kurylach. - Poprosiliśmy stronę rosyjską o podjęcie konkretnych kroków, gdyż Rosja zwiększa swój potencjał wojskowy na czterech wyspach północnych – oznajmił Onodera.

ZSRR i Japonia z powodu sporu terytorialnego o Wyspy Kurylskie nie podpisały po drugiej wojnie światowej układu pokojowego. Do kwestii czterech wysp, które Rosja nazywa Kurylami Południowymi, a Japonia - Terytoriami Północnymi, Japonia i Rosja wracają z przerwami od połowy XX wieku. Kuryle zostały zajęte przez Rosję pod koniec II wojny światowej i Japonia nadal rości sobie do nich pretensje.

Ławrow poinformował, że w dniach 16-20 sierpnia Kuryle odwiedzi trzecia już misja japońskich przedsiębiorców w ramach przygotowania projektów wspólnej działalności ekonomicznej na wyspach.

"Nie dopuścić do zerwania rozmów"

Szojgu i szef dyplomacji japońskiej Taro Kono podkreślili, że ich kraje postanowiły kontynuować współpracę na rzecz rozbrojenia nuklearnego Korei Północnej i denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. - Strony były zgodne, jeśli chodzi o pozytywną ocenę wyników minionego spotkania liderów USA i KRLD, a przy tym uzgodniły, że będzie kontynuowana współpraca na rzecz osiągnięcia wspólnego celu Japonii i Rosji, którym jest denuklearyzacja KRLD – powiedział Kono.

Ławrow oznajmił, że Rosja i Japonia wzywają wszystkie zaangażowane strony do elastyczności i wstrzemięźliwości, by nie dopuścić do zerwania rozmów dotyczących uregulowania sytuacji na Półwyspie Koreańskim. - Z zadowoleniem przyjęliśmy pozytywne tendencje, zauważalne w sytuacji wokół Półwyspu Koreańskiego – zaznaczył.

Podczas wtorkowych rozmów ministrowie obrony obu krajów ustalili, że będą kontynuowane konsultacje na szczeblu sztabów generalnych, a także będzie umacniania współpraca w sferze wojskowo-morskiej – powiedział Szojgu.

- Jesteśmy zgodni, że należy kontynuować praktykę konsultacji między naszymi sztabami generalnymi. Formuła ta pozwala omawiać i uśmierzać wzajemne obawy w sferze działalności wojskowej obu krajów, także w regionach przygranicznych – powiedział Szojgu.

Ustalono też, że w październiku bieżącego roku do portu Hakodate na wyspie Hokkaido przybędzie delegacja przedstawicieli sił Floty Oceanu Spokojnego Federacji Rosyjskiej, zaś do końca roku zorganizowane zostaną dwustronne konsultacje eksperckie na tematy bezpieczeństwa.