Premier, młotek i drewniana kołatka

Pozostałe informacje

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro wezwał w czwartek siły zbrojne do zachowania jedności i rozbrojenia zwolenników przywódcy... czytaj dalej »

Wystarczyła chwila nieuwagi i czteroletnia dziewczynka wpadła do głębokiej studni na wschodzie Chin. Jej starsza siostra... czytaj dalej »

wczoraj, 19:34

Odtwórz: Andrzej Duda: zaprosiłem Donalda Trumpa do Polski

Wystosowałem zaproszenie do pana prezydenta Donalda Trumpa i liczę na to, że jakieś spotkanie pomiędzy nami do końca września... czytaj dalej »