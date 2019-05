Cesarz Naruhito: zobowiązuję się wypełniać moją rolę symbolu japońskiego państwa

Foto: Jiji Press / PAP / EPA Video: Marcin Piotr Wrona / Fakty w Południe

Cesarz Akihito abdykuje po niemal 30 latach panowania

Historyczna zmiana w Japonii. 85-letni cesarz Akihito abdykuje po niemal 30 latach panowania. Akihito pozostanie cesarzem do północy. W środę rano Japończycy będą mieć nowego władcę. Choć w Japonii głowa państwa nie ma realnej władzy politycznej, to pełni zaszczytną funkcję reprezentacyjną. Ustępującego cesarza zastąpi jego syn - 59-letni książę Naruhito. Zostanie on 126. cesarzem Japonii od początku istnienia państwa.

