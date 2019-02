Coraz więcej samobójstw dzieci, kary cielesne. Japonia krytykowana przez ekspertów

Komitet Praw Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych polecił władzom Japonii znalezienie rozwiązań, które pozwolą dzieciom "cieszyć się dzieciństwem". Nacisk na nie, spowodowany wychowywaniem w społeczeństwie nastawionym na współzawodnictwo, jest niezwykle wysoki. W szkołach wciąż stosuje się kary cielesne - wskazuje ONZ-owski komitet.

Dzieci mają cieszyć się dzieciństwem

Kristen Sandberg cytowana przez agencję Reutera powiedziała, że komitet "nawołuje Japonię do przedsięwzięcia działań, które zapewnią, że dzieci będą cieszyły się dzieciństwem, a dzieciństwo i ich rozwój nie będą cierpiały z powodu natury społeczeństwa nastawionego na współzawodnictwo".

Komitet zwrócił uwagę na to, że w Japonii rośnie liczba samobójstw wśród dzieci. Jest ona najwyższa od 30 lat. Według danych władz w Tokio, od marca 2018 roku życie odebrało sobie 250 dzieci, podczas gdy te liczby niezmiennie maleją wśród dorosłych.

Panel ekspertów dodał, że choć japońskie prawo zabrania stosowania kar cielesnych w szkołach to ten zakaz "nie został efektywnie zaimplementowany". Dodatkowo, wiele dzieci doświadcza przemocy w domu. Agencja Reutera przypomina przy tej okazji o sprawie z marca 2018 r., gdy Japończyków zszokowała wiadomość o śmierci 5-letniego chłopca. Ujawniono wtedy, że w pisanych ręcznie notatkach prosił znęcających się nad nim rodziców o wybaczenie.

ONZ-owski komitet zaznaczył, że dzieci w Japonii powinny mieć całodobowy dostęp do linii zaufania. Skrytykował też Japonię za obniżenie w kodeksie karnym wieku określającego dorosłych z 16 do 14 lat. Eksperci zwrócili uwagę na to, że w Japonii dzieci często są też oddzielane od rodzin i umieszczane w zinstytucjonalizowanych ośrodkach bez nakazów sądowych, tylko dlatego, że podejrzewa się je o to, że "mogłyby popełnić przestępstwa".

Nękanie, przemoc, wykorzystywanie seksualne

Reprezentujący w czasie rozmów w Szwajcarii rząd w Tokio Masato Ohtaka z japońskiego MSZ mówił, że dzieci w jego kraju doświadczają nękania, przemocy, wykorzystywania seksualnego i biedy, ale Japonia chce zreformować przestarzały system opieki społecznej tak, by wszystkie pokolenia mogły żyć w spokoju.

W lipcu 2018 roku japoński rząd obiecał podjęcie kroków zmierzających do powiększenia w ciągu pięciu lat o 60 procent korpusu pracowników społecznych mających dbać o bezpieczeństwo najmłodszych.

