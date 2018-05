Japonia sfotografowała dwa podejrzane statki. Podejrzewa Chińczyków i reżim Kima

Wykryto odbywający się na pełnym morzu przeładunek ze statku najprawdopodobniej bandery chińskiej na statek północnokoreański - oświadczyły we wtorek władze Japonii. Oznaczałoby to naruszenie sankcji, nałożonych na Koreę Północną przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.

Media: wysoki rangą przedstawiciel Korei Północnej w drodze do USA Były szef służb... czytaj dalej » "Po przeprowadzeniu dokładnej analizy, rząd Japonii ma silne podejrzenia, że był to przeładunek ze statku na statek, wbrew zakazowi wprowadzonemu przez Radę Bezpieczeństwa" - głosi komunikat prasowy japońskiego MSZ.

Według tego komunikatu, 19 maja 350 kilometrów od Szanghaju japoński wojskowy samolot patrolowy P-3 zaobserwował dwa znajdujące się blisko siebie i połączone wężami statki. Na jednym z nich powiewała bandera wyglądająca na chińską - podało MSZ.

Szczyt pod znakiem zapytania

Pekin wielokrotnie deklarował, że w pełni przestrzega sankcji ONZ wobec Pjongjangu i będzie karać każdą chińską firmę winną ich łamania. Pjongjang "kroczy wybraną przez siebie drogą, niezależnie od tego, skąd wieje wiatr" Korea Północna... czytaj dalej »

Decyzja Japonii, by ujawnić swe podejrzenia, została podjęta w czasie, gdy przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un i prezydent USA Donald Trump przygotowują się do ewentualnego spotkania, które mogłoby się odbyć już w przyszłym miesiącu - wskazuje Reuters.

Japonia obstaje przy ścisłym egzekwowaniu przez Stany Zjednoczone i inne państwa sankcji wobec Korei Północnej do czasu, aż zrezygnuje ona całkowicie z prac nad bronią jądrową i rakietami balistycznymi.

Czarna lista statków

W kwietniu Rada Bezpieczeństwa ONZ opublikowała zawierającą dziesiątki pozycji listę statków i armatorów winnych przemycania ropy naftowej i węgla do Korei Północnej, w tym pięciu zarejestrowanych w Chinach. Statki te mają zakaz zawijania do jakiegokolwiek portu na świecie i muszą zostać wyrejestrowane.

Źródło: treasury.gov / U.S. Department of the Treasury Północnokoreańska jednostka odbiera ropę na pełnym morzu. Zdjęcie z 19 listopada