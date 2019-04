Co czwarty dorosły Japończyk nigdy nie uprawiał seksu





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Rośnie odstetek młodych Japończyków bez doświadczeń seksualnych

Wyjątkowo prywatna sprawa stała się publicznym problemem, bo im więcej seksualnych abstynentów, tym mniej małych Japończyków. A wyniki badań są alarmujące - co czwarty Japończyk w wieku 18-39 lat nigdy nie uprawiał seksu. Materiał magazynu "Polska i świat".

Na świecie jest więcej osób starszych niż dzieci poniżej czterech lat. Raport ONZ Ludzi po 65. roku... czytaj dalej » Japonia jest krajem, który wielu kojarzy się raczej z seksualnym wyzwoleniem, gdzie żaden fetysz ponoć nie szokuje. Okazuje się jednak, że w ciągu ostatnich dwóch dekad odsetek młodych Japończyków bez doświadczeń seksualnych znacząco wzrósł. Wśród dorosłych po trzydziestce - około jedna dziesiąta nie miała takiego doświadczenia.

Marek Gajewski, Polak, który mieszka w Japonii, zwraca uwagę, że "jest to kraj wielu skrajności. Nie ma jakichś problemów religijnych, nie ma zakazów moralnych.

- Wszystko, co ludzkie, nie jest nikomu obce - stwierdza.

Z drugiej strony współczynnik dziewictwa osób tuż przed czterdziestką (35-39 lat) od 1992 roku podwoił się. Wyższy jest wśród mężczyzn (9,5 proc.), którzy coraz częściej nawet nie szukają partnerki. Wśród kobiet wynosi niewiele mniej - 8,9 proc..

Nie mają czasu, chęci ani możliwości

Reo Kaminaga stwierdza otwarcie, że "osobiście nie jest zainteresowany małżeństwem czy posiadaniem dzieci". - Mam za to nadzieję, że wirtualne symulacje dziewczyn i gry dla dorosłych będą zyskiwać na jakości i staną się bardziej realistyczne - dodał.

22-letni Reo to, jak mówią eksperci, skrajny przykład. Powody seksualnej wstrzemięźliwości Japończyków są dużo bardziej przyziemne. - To są osoby najgorzej zarabiające i najgorzej wykształcone. Wiąże się to mocno z kulturą. To osoby, które najrzadziej znajdują w ogóle partnera lub parnerkę - ocenia seksuolog kliniczny doktor Robert Kowalczyk.

- Wiele osób nie ma pracy. To w Japonii jest bardzo ważne. Jeśli się tego nie ma, to mężczyźni sami uważają się za ludzi niepełnowartościowych - uważa doktor hab. Bartosz Wojciechowski z Zakładu Japonistyki i Sinologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ale kiedy już Japończycy pracę mają - wcale lepiej nie jest. - Jak rozmawiam z młodszymi kolegami z pracy i pytam, czy mają dziewczynę lub chłopaka, to odpowiadają, że "nie ma kiedy" - opowiada Marek Gajewski, który od lat mieszka w Tokio. Mówi, że Japonki i Japończycy zupełnie inaczej poznają też potencjalnych partnerów.

- Bardzo popularne są randki w trójkę, jak kiedyś w Polsce modna była przyzwoitka. Jak ktoś nam się podoba, zabieramy kolegę, idziemy w trójkę- opowiada.

Demograficzna bomba zegarowa

Żyją bez seksu, wolą karierę. Demografowie alarmują Prawie co drugi... czytaj dalej » Doktor Bartosz Wojciechowski zwraca uwagę, że mniejszą rolę odgrywa pójście do baru, zaczepienie kogoś nieznanego. - Są to zazwyczaj ludzie z naszego kręgu. Jeśli w tym kręgu człowiek nie znalazł sobie odpowiedniego partnera czy partnerki, to ma większe trudności niż u nas - stwierdza.

Problemy łóżkowe Japończyków stały się sprawą publiczną, bo w najstarszym społeczeństwie świata rodzi się coraz mniej dzieci. A w związku z tym jest coraz mniej rąk do pracy.

Mariusz Dąbrowski z Uniwersytetu w Białymstoku zauważa, że japoński rząd pracuje nad rozwiązaniem tego problemu. - Deficyt siły roboczej jest znaczący. Sposobem jest zachęcanie ludzi starszych wiekiem, aby pracowali dłużej i aktywizacja kobiet. Innym sposobem, żeby zaradzić temu problemowi, jest zwiększanie zakresu automatyki i robotyki - powiedział.

Analitycy alarmują, że w Japonii tyka demograficzna bomba zegarowa. Do końca stulecia populacja tego kraju może skurczyć się aż o jedną trzecią.