Odpowiedzi Wojciechowskiego nie przekonały europosłów. Dostanie ostatnią szansę

Odpowiedzi polskiego kandydata na komisarza UE do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego na dodatkowe pytania nie przekonały przedstawicieli grup politycznych w europarlamencie, którzy opowiedzieli się w poniedziałek za zorganizowaniem kolejnego wysłuchania - podały źródła w Parlamencie Europejskim.

Konferencja przewodniczących europarlamentu przystała na propozycję koordynatorów i szefa komisji rolnej, co było uważane za formalność.

Kolejne wysłuchanie europosła PiS Janusza Wojciechowskiego jako kandydata na komisarza do spraw rolnictwa odbędzie się we wtorek przed południem.



To ostatnia szansa Wojciechowskiego, żeby zdobyć przychylność eurodeputowanych. W przeciwnym razie może on nie dostać pozytywnej rekomendacji do zasiadania w Komisji Europejskiej

Bez zielonego światła

Koordynatorzy komisji rolnej Parlamentu Europejskiego podejmowali w poniedziałek decyzję w sprawie polskiego kandydata na unijnego komisarza rolnictwa, ponieważ jego przesłuchanie w zeszłym tygodniu nie przekonało większości w PE.

Europosłowie zażądali, aby odpowiedział na dodatkowe pytania pisemnie.

Zielone światło dla Wojciechowskiego od koordynatorów komisji rolnictwa mogło zakończyć procedurę jego przesłuchania.

"Mamy znakomitego kandydata"

PiS chce walczyć o Janusza Wojciechowskiego, by nie stracić teki rolnej.

Premier Mateusz Morawiecki pytany w niedzielę w telewizji wPolsce, czy jeśli Wojciechowski nie zostanie zaakceptowany, Polska zgłosi następnego kandydata, odpowiedział: - Nie zakładam takiej opcji, uważam, że mamy znakomitego kandydata.



Sprzeciw wobec tej kandydatury wynika, jego zdaniem, z zacietrzewienia politycznego w Parlamencie Europejskim.