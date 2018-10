Sojusznicy wzywają USA, by nie wypowiadały traktatu INF

Mattis z wizytą w Chinach

26.06 | Amerykański minister obrony James Mattis rozpoczął we wtorek trzydniową wizytę w Chinach, by mimo napiętych relacji dwustronnych pogłębiać dialog wojskowy między Pekinem a Waszyngtonem oraz by rozmawiać z chińskimi władzami o denuklearyzacji Korei Płn.

