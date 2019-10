Bolsonaro w Chinach: jestem w kraju kapitalistycznym

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro przybył w czwartek do Chin, gdzie w piątek rozpoczyna oficjalną wizytę. Znany ze swoich radykalnie prawicowych poglądów polityk stwierdził, że jest w "kraju kapitalistycznym". Zapewnił, że spotkania z chińskimi przywódcami komunistycznymi nie są dla niego problemem, a mówiąc o amerykańsko-chińskim konflikcie handlowym stwierdził: - To nie nasza wojna.

Wizyta Bolsonaro rozpocznie się następnego dnia, od spotkania z prezydentem Xi Jinpingiem i premierem Li Keqiangiem.

Chińska telewizja nie pokazała inauguracji sezonu NBA Trwa konflikt na... czytaj dalej » Znanego ze zdecydowanie prawicowych poglądów polityka dziennikarze zapytali w Pekinie, "czy nie ma żadnych oporów przed zaplanowanym na piątek spotkaniem ze swoim chińskim odpowiednikiem, który jest zarazem sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Chin".

Bolsonaro podkreślił, że pragnie zintegrować się "bez żadnego podtekstu ideologicznego z gospodarkami światowymi" i "nie ma żadnego problemu z tym, żeby spotkać się chińskimi przywódcami komunistycznymi". - Jestem w kraju kapitalistycznym - oświadczył.

Wypowiadając się na temat wojny gospodarczej między USA i Chinami, zapewnił, że nie pragnie w nią ingerować. - To nie nasza wojna - dodał. Zapytany, czy w Brazylii chętnie powitano by chińskiego giganta technologicznego Huawei, Bolsonaro odparł: - Jak na razie to sprawa poza zasięgiem radaru.

Dziennikarze chcieli także usłyszeć od Jaira Bolsonaro, co ma do powiedzenia w sprawie tegorocznych, olbrzymich pożarów lasów deszczowych w Amazonii, które zaniepokoiły świat. Prezydent Brazylii wyraził w odpowiedzi uznanie dla stanowiska Chin, które - jak powiedział - "zachowały dystans do sprawy", i wyraził pewność, że tego stanowiska nie zmienią. Chiny nie chcą filmu Tarantino. Wszystko przez Bruce'a Lee Władze Chin... czytaj dalej »

Największy partner handlowy

Od 2009 roku Chiny są największym partnerem handlowym Brazylii. Wymiana handlowa między nimi wyniosła w 2018 roku 98,9 mld dolarów, a od stycznia do września roku bieżącego 70 mld dolarów.

Prezydent Brazylii składa wizytę w Chinach w sytuacji, gdy w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy jego rządów uległ gwałtownemu pogorszeniu bilans brazylijskiej wymiany handlowej z zagranicą. Do końca września deficyt wzrósł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego o 83,4 proc. - ogłosił w czwartek brazylijski bank centralny. W ciągu ostatnich 12 miesięcy, do końca września, osiągnął on wysokość 37,4 mld dolarów, co stanowi odpowiednik ponad 2 proc. brazylijskiego PKB.