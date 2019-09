Tysiące żegnają Chiraca. Na pogrzeb przybyło kilkudziesięciu światowych przywódców

Około dwóch tysięcy gości, w tym 30 światowych przywódców i członków rodów królewskich bierze w Paryżu udział w uroczystościach pogrzebowych Jacques'a Chiraca. Były prezydent Francji zmarł w zeszłym tygodniu w wieku 86 lat. Poniedziałek jest dniem żałoby narodowej we Francji.

Uroczystości pogrzebowe Jacques'a Chiraca rozpoczęły się o godzinie 9.30 od ceremonii, w której udział wzięła jedynie rodzina zmarłego. Następnie na dziedzińcu kompleksu Les Invalides oddane zostały byłemu prezydentowi honory wojskowe w obecności obecnej głowy państwa, Emmanuela Macrona.

Francuzi żegnają byłego prezydenta. "Wraz z nim odchodzi kawał Francji" Francuzi żegnają... czytaj dalej » Kondukt żałobny w asyście honorowej z owiniętą we francuską flagę trumną zmarłego prezydenta dotarł do kościoła św. Sulpicjusza w południe. Równocześnie rozdzwoniły się dzwony.



Do świątyni trumnę wnieśli członkowie dawnej ochrony Chiraca, czemu towarzyszyły dźwięki "Requiem" Gabriela Faure. Mszę odprawił arcybiskup Paryża Michel Aupetit.

W uroczystościach żałobnych biorą udział między innymi prezydenci Rosji i Włoch, Władimir Putin i Sergio Mattarella.

Ze względów zdrowotnych mimo zapowiedzi nie przybył do Paryża przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

W kościele obecni są stawili się byli prezydenci Francji: Nicolas Sarkozy z małżonką Carlą Bruni, Francois Hollande i Valery Giscard d'Estaing z małżonką Anemone. W pierwszym rzędzie stanęli przedstawiciele rodziny - córka prezydenta Claude Chirac oraz jego jedyny wnuk Martin Chirac. Małżonka zmarłego przywódcy Bernadette nie bierze udziału w uroczystościach ze względów zdrowotnych.

Chirac spocznie obok najstarszej córki

Zaplanowano, że sam pochówek odbędzie się w ścisłym gronie rodzinnym. Były prezydent spocznie na cmentarzu Montparnasse w grobowcu, gdzie jest pochowana jego najstarsza córka Laurence, zmarła w 2016 roku.

O godzinie 15 szkoły i urzędy uczczą pamięć Chiraca minutą ciszy.

Pożegnanie Jacques'a Chirac'a Fot. Christophe Petit Tesson / EPA

Pożegnanie Jacques'a Chirac'a Fot. PHILIPPE WOJAZER / POOL/PAP/EPA

Pożegnanie Jacques'a Chirac'a Fot. Ian Langsdon / PAP / EPA

Pożegnanie Jacques'a Chirac'a Fot. PHILIPPE WOJAZER / POOL/PAP/EPA

Pożegnanie Jacques'a Chirac'a Fot. PHILIPPE WOJAZER / POOL/PAP/EPA

Pożegnanie Jacques'a Chirac'a Fot. PHILIPPE WOJAZER / POOL/PAP/EPA

Pożegnanie Jacques'a Chirac'a Fot. PHILIPPE WOJAZER / POOL/PAP/EPA

Pożegnanie Jacques'a Chirac'a Fot. PHILIPPE WOJAZER / POOL/PAP/EPA

Pożegnanie Jacques'a Chirac'a Fot. PHILIPPE WOJAZER / POOL/PAP/EPA

Pożegnanie Jacques'a Chirac'a Fot. PHILIPPE WOJAZER / POOL/PAP/EPA



















12 lat prezydentury

"Dziś Europa traci jedną z czołowych postaci, a ja - wiernego przyjaciela" Kanclerz Niemiec... czytaj dalej » Jacques Chirac zmarł w czwartek rano w wieku 86 lat.

Urząd prezydenta Francji sprawował przez dwie kadencje, w latach 1995-2007. Był drugim najdłużej rządzącym prezydentem w powojennej Francji. Dłużej w XX wieku Republiką kierował tylko jego poprzednik, socjalista Francois Mitterrand.

Poza dwiema kadencjami prezydenta, dwukrotnie sprawował też urząd premiera w latach 1974-1976 i 1986-1988, a w latach 1977-1995 był merem Paryża.

Od czwartku do soboty otwarty był Pałac Elizejski, gdzie każdy mógł wpisać się do księgi pamiątkowej. W niedzielę trumna z ciałem prezydenta była wystawiona u wejścia do kościoła Świętego Ludwika w kompleksie Les Invalides. Hołd prezydentowi złożyło około 7 tysięcy Francuzów.

Źródło: PAP/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Francja żegna Jacques'a Chiraca