Czaputowicz spotkał się z Pompeo. Wśród tematów ewentualne spotkanie prezydentów

Stany Zjednoczone zdecydowanie przeciwstawiają się kontynuacji projektu Nord Stream 2 - mówił Jacek Czaputowicz, szef polskiej dyplomacji, po rozmowach z Mikiem Pompeo. Sekretarz stanu USA miał z kolei zapewnić - jak stwierdził Czaputowicz - że "będzie działał w kierunku" zorganizowania jeszcze w tym roku wizyty Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, podczas której spotka się on być może z Donaldem Trumpem.

Czaputowicz składa wizytę w USA w związku z debatą otwartą w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat znaczenia prawa humanitarnego i ochrony cywilów w konfliktach, której przewodniczył. W poniedziałek rozmawiał z szefem amerykańskiej dyplomacji Mikiem Pompeo.

"Zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy"

Jak poinformował na briefingu prasowym Czaputowicz, podczas spotkania z Pompeo poruszyli oni temat projektu Nord Stream 2, który - zdaniem szefa MSZ - "stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy".

- Stany Zjednoczone zdecydowanie się przeciwstawiają kontynuacji projektu Nord Stream 2. Na razie używają presji dyplomatycznej do przekonania (sojuszników w Europie - red.), że nie jest to dobra inicjatywa - powiedział minister.

15 maja spółka Nord Stream 2 rozpoczęła w Niemczech budowę drugiego gazociągu z Rosji po dnie Bałtyku równoległego do istniejącego już gazociągu Nord Stream.



Nord Stream 2 to projekt liczącej 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej przez Morze Bałtyckie z Wyborga w Rosji do Greifswaldu w Niemczech. Gazociąg ma być gotowy do końca 2019 r. Polska, kraje bałtyckie i Ukraina sprzeciwiają się temu projektowi.

Oficjalna wizyta Dudy jeszcze w tym roku

Czaputowicz zapewnił, że rozmawiał z Pompeo o zorganizowaniu oficjalnej wizyty Andrzeja Dudy w Waszyngtonie i ewentualnym spotkaniu z Trumpem. Sekretarz stanu miał wskazać na pewne trudności, jakie wynikają z kalendarza wyborczego w USA i związanych z tym zobowiązań Trumpa. Szef amerykańskiej dyplomacji miał jednak zapewnić Czaputowicza, że "będzie działał w kierunku" zorganizowania wizyty polskiego prezydenta jeszcze w tym roku.



Podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami Czaputowicz odniósł się też do sprawy zniesienia obowiązku wizowego dla Polaków. Poinformował, że kwestia ta była poruszana podczas jego spotkania w Heritage Foundation, w którym wzięli udział kongresmeni i senatorzy zainteresowani sprawami polskimi.



Jak mówił minister, "Amerykanie wykazują duże zrozumienie dla polskich aspiracji". Dodał też, że w USA "istnieje silny parlamentarny ruch wspierający tę sprawę".

Zerwane porozumienie z Iranem

Jak poinformował szef polskiego MSZ, podczas spotkania rozmawiał też z Pompeo o sytuacji wokół porozumienia nuklearnego z Iranem po wycofaniu się USA z tej umowy.

Polski minister zaznaczył, że, jeśli chodzi o aspekty gospodarcze, Polska, w kwestii porozumienia z Iranem, podporządkuje się ściśle stanowisku Unii Europejskiej. Jak mówił, samodzielnie "nie możemy nałożyć sankcji na Iran".

Podkreślił jednocześnie, że w tym, co dotyczy aspektów geopolitycznych, na przykład "zagrożeń dla bezpieczeństwa regionalnego", polskie władze będą starały się namówić pozostałe kraje członkowskie do wzięcia pod uwagę nie tylko interesów poszczególnych firm, które zainwestowały w Iranie, ale też względów bezpieczeństwa.



Minister Czaputowicz zwrócił też uwagę na fakt, że zgodnie z zapewnieniem szefa amerykańskiej dyplomacji będą prowadzone rozmowy z krajami członkowskimi Unii na ten temat, co oznacza, że Amerykanie postarają się też sami o przybliżenie swego stanowiska partnerom z UE.

"Musimy odnowić nasze bardzo dobre stosunki"

Szefowie dyplomacji rozmawiali też na temat ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. - Z własnej inicjatywy przedstawiłem jak ta sprawa wygląda - podkreślił Czaputowicz.

- Będziemy szukali porozumienia. Chcemy znaleźć rozwiązanie w kraju. Ta ustawa nie funkcjonuje, nikt nie jest ścigany. Musimy poczekać na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i odnowić nasze bardzo dobre stosunki z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. (Pompeo - red.) na pewno tym jest zainteresowany - mówił szef polskiego MSZ.