W czwartek szef MSZ Jacek Czaputowicz złoży wizytę we Francji, a w piątek uda się do Hiszpanii. Spotka się między innymi z szefami dyplomacji tych krajów. Głównymi tematami rozmów mają być stosunki dwustronne z tymi krajami oraz współpraca na forum Unii Europejskiej.

Przed czwartkową wizytą w stolicy Francji szef dyplomacji wyraził nadzieję, że potwierdzi ona, iż "relacje polsko-francuskie są bardzo dobre i jest wiele tematów, które nas łączą".



- Dla Polski, i mam nadzieję dla Francji - co zapewne pokażą moje rozmowy z ministrem Le Drianem - kluczowe jest wypracowanie rozwiązań mogących przełożyć się na umocnienie Unii Europejskiej i jej konkurencyjności - zaznaczył Czaputowicz.



Jak zapowiedział głównym tematem jego spotkania z szefem francuskiego MSZ Jean-Yves'em Le Drianem będą "możliwości intensyfikacji współpracy polsko-francuskiej, także w kontekście 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz przypadającej na 2019 rok setnej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych z Francją".



Pytany, czy rozmowy z jego francuskim odpowiednikiem mogą być krokiem na drodze do spotkania na najwyższym szczeblu w formacie Trójkąta Weimarskiego, Czaputowicz podkreślił, że Trójkąt Weimarski "jest ważny, bo Francja, Niemcy i Polska mogą wspólnie znaleźć właściwe rozwiązania dla kształtu i polityki Unii Europejskiej". Zastrzegł jednak, że "głównym celem wizyty jest rozmowa na tematy bilateralne i europejskie".

"Cieszę się, że Polska i Francja wspólnie zareagowały na otrucie Skripala"

Szef polskiej dyplomacji wyraził też zadowolenie ze wspólnej reakcji Polski i Francji na atak na przebywającego w Wielkiej Brytanii byłego pułkownika rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Siergieja Skripala, w którym zastosowano produkowaną w Rosji broń chemiczną typu Nowiczok. W reakcji na atak Zjednoczone Królestwo, a w ślad za nim kraje solidaryzujące się z Londynem, zdecydowały o wydaleniu łącznie ponad 140 rosyjskich dyplomatów. Francja - podobnie jak Polska i Niemcy - zdecydowała o wydaleniu czterech rosyjskich dyplomatów.



- Wydarzenia ostatnich tygodni dowiodły jak ważna jest europejska solidarność. Cieszę się, że Polska i Francja wspólnie zareagowały na otrucie Siergieja Skripala, wydalając rosyjskich dyplomatów. To ważny sygnał świadczący o jedności państw Zachodu, pomimo widocznych czasem różnic w poglądach - ocenił Czaputowicz.



Według zapowiedzi MSZ, szefowie polskiej i francuskiej dyplomacji mają odnieść się ponadto do "bieżącej agendy unijnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących przyszłości UE oraz problematyki bezpieczeństwa".



Po rozmowach Czaputowicz ma spotkać się z przedstawicielami polskich mediów w ambasadzie RP w Paryżu. Minister ma także wygłosić wykład we Francuskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

Pierwsza wizyta bilateralna od 7 lat

Z kolei następnego dnia w Madrycie Czaputowicz wraz z szefem hiszpańskiego MSZ Alfonso Dastisem omówić mają plany rozwoju wzajemnych stosunków obu krajów, aktualne kwestie europejskie i dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego, a także aktywność Polski i Hiszpanii na forum ONZ.



Jak podkreślił resort dyplomacji, będzie to pierwsza wizyta bilateralna szefa polskiej dyplomacji w Hiszpanii od 2011 r. i pierwsza od czasu objęcia tego urzędu przez Jacka Czaputowicza. Szef polskiego MSZ miał jednak okazję spotkać się ze swoim odpowiednikiem m.in. przy okazji lutowego nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw UE w Sofii. Po rozmowach obaj szefowie dyplomacji mają wystąpić na wspólnej konferencji prasowej.

Czaputowicz o odnowieniu działania Trójkąta Weimarskiego

Czaputowicz o tym, że udaje się w najbliższym czasie do Paryża poinformował na konferencji prasowej po marcowym wystąpieniu w Sejmie. Zapowiedział wówczas, że tematem jego rozmowy z Le Drianem będzie m.in. "odnowienie działania" Trójkąta Weimarskiego.



Jak wówczas zaznaczył, Polska "razem z Niemcami" chce odnowy i intensyfikacji działalności Trójkąta.

- Teraz należy oczekiwać na decyzję Paryża w tej sprawie, bowiem tam jest ośrodek decyzyjny i być może pewne wątpliwości - mówił szef dyplomacji. Wyraził jednocześnie przekonanie, że wraz ze swoim francuskim odpowiednikiem znajdą "dobrą podstawę" do odnowienia działania Trójkąta.



Wolę zintensyfikowania współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego zadeklarowali wcześniej w Warszawie także premier Mateusz Morawiecki i kanclerz Niemiec Angela Merkel. W podobnym tonie wypowiadał się szef niemieckiego MSZ Heiko Maas, który przebywał z wizytą w Warszawie.



Trójkąt Weimarski został powołany przez ministrów spraw zagranicznych w 1991 r. w celu rozwoju współpracy między Polską, Niemcami i Francją.