"Stwarza szanse na dobrą współpracę". Borrell wskazany na szefa unijnej dyplomacji

Polska będzie wspierać Josepa Borrella na stanowisku szefa unijnej dyplomacji - powiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Minister ocenił, że Borrell, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2004-2007, będzie dobrze koordynować politykę zagraniczną Unii Europejskiej.

Josep Borrell Fontelles, hiszpański polityk, ekonomista i inżynier, działacz Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE), został desygnowany we wtorek przez szefów rządów i państw Unii Europejskiej na stanowisko szefa unijnej dyplomacji.

"Stwarza szanse na dobrą współpracę"

Jest porozumienie w sprawie unijnych stanowisk Donald Tusk... czytaj dalej » Jacek Czaputowicz powiedział, że po Ursuli von der Leyen, Borrell to dla Polski "druga ważna osoba". - Dla mnie w szczególności - podkreślił minister.

- Jest on bardzo doświadczonym, hiszpańskim politykiem, który swego czasu dzielił kadencję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego z Jerzym Buzkiem i niedawno wrócił do polityki - powiedział szef polskiej dyplomacji we wtorek w Toronto w kuluarach konferencji na temat reform na Ukrainie.

Zdaniem ministra Jacka Czaputowicza nominacja Josepa Borrella na przewodniczącego unijnej dyplomacji "stwarza szansę na dobrą współpracę".

"Będziemy go wspierać"

- Niedawno Borrell składał wizytę w Warszawie. Mieliśmy bardzo dobre rozmowy. Relacje polsko-hiszpańskie dobrze się rozwijają i ja myślę, że i tu jest szansa na dobrą współpracę - ocenił minister. Choć kierunek zainteresowania Borrella był zawsze bardziej związany z Ameryką Łacińską, Czaputowicz skomentował, że polityk ten "jest w stanie dobrze koordynować politykę zagraniczną UE."

- Będziemy go wspierać - zadeklarował Czaputpowicz. - Również wiceministrowie, z którymi tu dziś rozmawiałem, przyjęli nominację pozytywnie. Wszyscy są ciekawi, jak to będzie wyglądać - dodał. - Na pewno będzie to inny styl działania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych - zaznaczył.

Źródło: PAP/ EPA/STEPHANIE LECOCQ Borrell desygnowany na szefa unijnej dyplomacji

Szefowie państw i rządów krajów UE porozumieli się we wtorek co do obsady najważniejszych unijnych stanowisk. Zgodnie z nim Niemka Ursula von der Leyen została kandydatką na szefową Komisji Europejskiej, a premier Belgii Charles Michel wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej.

Rada Europejska nominowała też Francuzkę Christine Lagarde na szefową Europejskiego Banku Centralnego, a Hiszpana Josepa Borrella desygnowała na szefa dyplomacji UE.