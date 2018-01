"Izwiestia": Rosja wzmacnia siły powietrzne w regionie Bałtyku

Video: TVN 24

Rosyjskie wojsko goni stracony czas

20.12 | Władimir Putin i Donald Tusk mówią o Iskanderach podobnie: nie ma się czego bać. Choć każdy z nich ma inny powód, by tak mówić. Rosja zbroi się za setki miliardów dolarów, a rakiety Iskander to zaledwie zaczątek. Plan jest ambitny i kosztowny, z drugiej strony rosyjska armia po politycznej transformacji sporo straciła. Teraz nadgania i bacznie obserwuje co się dzieje dookoła.

