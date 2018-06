"Polska wycofuje się z kontrowersyjnego prawa". Izraelskie media reagują





»

Polska wycofuje się z kontrowersyjnej ustawy o Holokauście, usuwając groźbę stosowania więzienia - pisze na swojej stronie internetowej izraelski dziennik "Haarec", reagując na wydarzenia w polskim Sejmie.

"Haarec" odnotowuje, że nastąpiło to sześć miesięcy po jej uchwaleniu i "po miesiącach kontaktów w tej sprawie między rządami Izraela i Polski". Dziennik podkreśla, że rząd w Warszawie znowelizował tę ustawę tak, aby nie narzucała ona kary więzienia za jej naruszenie.

Sejm w ekspresowym tempie przegłosował nowelizację ustawy o IPN Sejm przyjął... czytaj dalej » Takich zmian od początku domagało się państwo Izrael i społeczność żydowska. Dziennik pisze, że uchwalenie ustawy o IPN "spowodowało kryzys w relacjach" z państwem żydowskim i diasporą oraz z USA. Przytacza wysuwane przeciwko ustawie argumenty, takie jak ten, że ogranicza ona "debatę o roli, jaką część Polaków odegrała w Holokauście".

Bardzo kontrowersyjny pomysł

"Haarec" odnotowuje również skierowanie ustawy o IPN do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym przez prezydenta Andrzeja Dudę, pisząc, że w praktyce oznaczało to zawieszenie jej stosowania do czasu orzeczenia TK.



Izraelski dziennik informuje, że Międzynarodowe Stowarzyszenie Adwokatów i Prawników Żydowskich wezwało we wtorek polski Trybunał Konstytucyjny do odrzucenia ustawy o IPN. W opinii Stowarzyszenia "poważnie i nieproporcjonalnie" ogranicza wolność wypowiedzi, chronioną przez konwencje międzynarodowe, których Polska jest sygnatariuszem, a także przez konstytucję RP.



Stowarzyszenie podkreśla, że uznaje, iż Polacy byli ofiarami nazistowskiego reżimu i wyraża wdzięczność Polakom, którzy ryzykowali życiem, by ratować Żydów z Holokaustu. Jednocześnie stwierdza, że "nie można ignorować faktu, iż niektórzy Polacy pomagali nazistom w ich akcjach mających na celu eksterminację narodu żydowskiego" i podkreśla, że nie można nakładać ograniczeń na swobodę wyrazu w odniesieniu do tej "drażliwej i bolesnej kwestii, która powinna być przedmiotem wolnej i nieograniczonej debaty publicznej i badań naukowych".