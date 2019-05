Zamieszki w rocznicę wojny. Demonstranci użyli proc, wojsko odpowiedziało gazem

Video: Fakty TVN

01.11.2015 | Polscy ochroniarze pojadą do Jerozolimy bronić...

Polska firma wyśle do Izraela stu ochroniarzy, by strzegli mieszkańców Jerozolimy przed atakami palestyńskich nożowników. Firma nie chce za to pieniędzy. Liczy tylko na przeszkolenie. To ma być gest solidarności, który już stał się głośny w Izraelu i zagranicznych mediach. Padają słowa wdzięczności, ale też ostrzeżenia.

