Kolejne ataki lotnicze Izraela na Strefę Gazy

Rakiety spadły na Izrael. Żelazna Kopuła nie przechwyciła...

We wtorek w środkowej i południowej części Izraela zawyły syreny alarmowe. Ze Strefy Gazy Palestyńczycy wystrzelili rakiety w kierunku celów w Izraelu, ale pociski przechwycił system antyrakietowy Żelazna Kopuła. Nie wszystkie - jedna z rakiet uderzyła w autostradę, co zostało nagrane na filmie. Miała to być zemsta za atak izraelskiego lotnictwa na dom jednego z czołowych dowódców wspieranego przez Iran radykalnego terrorystycznego ugrupowania palestyńskiego ze Strefy Gazy o nazwie Islamski Dżihad. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

