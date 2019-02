Przewodniczący Knesetu dla "Jerusalem Post": mamy prawo pamiętać fakty historyczne

Pozostałe informacje

Odtwórz: "Kocham cię. Strzelano do mnie w pracy". Zdążył wysłać do żony ostatnią wiadomość

To już drugi raz w lutym, kiedy w Las Vegas spadł śnieg. Miejscami zmierzono pięć centymetrów świeżej pokrywy. To pierwsze... czytaj dalej »

19:04

Odtwórz: "Wydalić ze stanu kapłańskiego pedofilów oraz biskupów, którzy tuszowali pedofilię"

Chodzi nie o to, aby mówić, ale by działać. To, czego oczekujemy, to minimum, jakie Kościół może zrobić - podkreślił w... czytaj dalej »