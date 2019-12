Ludzie z otoczenia Netanjahu oskarżani o korupcję, defraudację i pranie pieniędzy

Izraelska prokuratora ogłosiła, że postawi w stan oskarżenia siedem osób z otoczenia premiera Benjamina Netanjahu w związku z zarzutami korupcji, defraudacji i prania pieniędzy w aferze związanej z zakupem niemieckich okrętów podwodnych firmy Thyssenkrupp.

Dwa tygodnie temu izraelska prokuratura postawiła zarzuty Benjaminowi Netanjahu, urzędującemu premierowi, który jak pisze AFP, walczy o polityczne przetrwanie po korupcyjnych aferach i kolejnej nieudanej próbie sformowania rządu.

Oskarżenia dla osób z otoczenia Netanjahu

Netanjahu pierwszym urzędującym premierem Izraela z zarzutem korupcji Prokurator... czytaj dalej » Wśród oskarżonych jest były dowódca marynarki wojennej Izraela Eliezer Marom, były doradca Netanjahu i szef jego kancelarii Dawid Szaran oraz były poseł i minister z lat 2003-2004 Eliezer Sandberg.

O wręczenie łapówek zostanie oskarżony Miki Ganor, Izraelczyk pracujący dla koncernu ThyssenKrupp, który otrzymał zamówienie na dostarczenie okrętów podwodnych i korwet wartych 2 miliardy dolarów, mimo sprzeciwu ministerstwa obrony.

Były adwokat premiera Netanjahu i jego kuzyn Dawid Szimron zostanie oskarżony o pranie pieniędzy w tej samej aferze, którą policja nazwała sprawą 3000.

Oskarżenia o korupcję, nadużycia zaufania i defraudacje

Były zastępca krajowego doradcy do spraw bezpieczeństwa Awriel Bar Josef jest również wspomniany w akcie oskarżenia, ale prokuratura na razie nie postawi mu zarzutów. Według śledczych to on zwrócił się pierwszy do Ganora i pośredniczył przy wręczaniu łapówek.

Fakt, że nie będzie on postawiony w stan oskarżenia, co jest szczególnie zaskakujące w oświadczeniu prokuratury, prasa izraelska tłumaczy tym, że Bar Josef może negocjować układ z prokuraturą.

Prokurator generalny Izraela Awichaj Mandelblit postawił Netanjahu w stan oskarżenia w sprawach dotyczących korupcji, nadużycia zaufania i defraudacji, w ramach postępowania w trzech aferach, nazywanych teczkami 1000, 2000 i 4000. Śledztwo w sprawie afery 3000, rozpoczęło się w lutym 2017 roku. Netanjahu był przesłuchiwany, ale nie był jak dotąd oskarżony w tej sprawie.

Urzędującemu premierowi grozi do 10 lat więzienia, jeśli zostanie skazany za korupcję i do trzech lat za defraudacje i nadużycie zaufania.