Izrael chce przekonać sygnatariuszy umowy z Iranem

Izraelski premier Benjamin Netanjahu poinformował, że Izrael zamierza wysłać ekspertów do Niemiec i Francji, by podzielili się informacjami wywiadowczym dotyczącymi irańskiego programu nuklearnego. Szef izraelskiego rządu chce udostępnić zebrane materiały wszystkim krajom, które w 2015 roku podpisały porozumienie nuklearne.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w poniedziałek, że rozmawiał z przywódcami Francji i Niemiec. Oświadczył, że zamierza wysłać między innymi do tych krajów ekspertów, którzy mają podzielić się informacjami wywiadowczymi na temat rzekomych działań nuklearnych Iranu.



PM Netanyahu spoke today with French President Macron and German Chancellor Merkel.



PM Netanyahu agreed that he would send professional teams to share with Germany and France the detailed material that has reached Israel regarding Iran's efforts to achieve nuclear weapons. — PM of Israel (@IsraeliPM) April 30, 2018

Kancelaria izraelskiego premiera zamieściła na swoim Twitterze wpis, w którym informuje, że Izrael "prześle w najbliższych dniach profesjonalne zespoły, które podzielą się z Niemcami i Francją szczegółowym materiałem Izraela na temat wysiłków Iranu w celu uzyskania broni jądrowej." Netanjahu: Iran prowadził tajny program Amad. Jego celem było tworzenie głowic bojowych "Iran kłamał" w... czytaj dalej »

Decyzja ta została poprzedzona rozmową Netanjahu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

Według informacji opublikowanych przez gabinet izraelskiego premiera, Netanjahu rozmawiał również z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Oprócz kwestii ujawnienia materiałów wywiadowczych, obaj "omawiali także sytuację w Syrii i zgodzili się spotkać w najbliższej przyszłości".

Jak informuje jego kancelaria, premier Netanjahu zamierza również udostępnić pozyskane informacje przywódcom Wielkiej Brytanii i Chin.

"Iran kłamał"

"Iran kłamał" w sprawie programu atomowego po porozumieniu nuklearnym podpisanym w 2015 roku i przeniósł dokumenty związane ze swoim programem do tajnej lokalizacji - powiedział w poniedziałek w telewizyjnym oświadczeniu premier Izraela. Dodał, że reżim "poszerzał wiedzę o broni jądrowej dla wykorzystania jej w przyszłości".

Szef izraelskiego rządu stwierdził, że Iran prowadził tajny program Amad",którego celem było projektowanie, tworzenie i testowanie głowic bojowych. - Program spełniał wszystkie pięć punktów warunkujących uznanie go za program rozwoju broni nuklearnej - wskazał. Dodał również, że Iran wciąż rozszerza możliwości swoich pocisków i zwiększa zasięg tych, które mogłyby przenosić broń atomową .