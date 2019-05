Izrael ograniczył obszar połowów wzdłuż Strefy Gazy. Odwet za płonące balony





Foto: PAP/EPA/MOHAMMED SABER | Video: Reuters Archive Ograniczona strefa połowu dla Palestyńczyków to odwet za wypuszczanie płonących balonów na terytorium Izraela (wideo archiwalne)

Izrael ograniczył z 28 do 19 km obszar połowów dla rybaków ze Strefy Gazy. Jak poinformowały w środę wieczorem izraelskie władze, to reakcja na wypuszczanie z tej palestyńskiej enklawy płonących balonów, które powodują szkody na południu kraju.

Według izraelskich władz palestyńscy bojownicy wypuszczają coraz więcej płonących balonów, a także balonów z materiałami wybuchowymi, które powodują pożary niszczące głównie izraelskie uprawy i lasy.

Na początku maja doszło do największej od pięciu lat eskalacji przemocy między Izraelem a Palestyńczykami w rejonie Strefy Gazy. Z palestyńskiej enklawy odpalono około 700 pocisków rakietowych. W wyniku ostrzału zginęło czterech Izraelczyków. W izraelskich atakach odwetowych życie straciło 25 Palestyńczyków, w tym 10 bojowników Hamasu, który 2007 roku kontroluje Strefę Gazy.

Tajemnicze zawieszenie broni

Jak wyjaśnia "Times of Israel", poprzedniego dnia, czyli we wtorek, obszar połowów został zwiększony z 12 do 15 mil morskich (z 22 do 28 km). Był to pierwszy krok w realizacji porozumienia zawartego pomiędzy rządem Izraela a Hamasem, który rządzi w Strefie Gazy. Zawieszenie broni miało obowiązywać sześć miesięcy.



"Times of Israel" podkreśla jednak, że ani strona rządowa, ani palestyńska nie potwierdzają informacji o porozumieniu, chociaż media opisywały szczegółowo zawarte w dokumencie warunki. W przyjęciu zawieszenia broni mediatorem miała być delegacja egipska i przedstawiciele ONZ.

Od marca ubiegłego roku Palestyńczycy protestują wzdłuż granicy z Izraelem, żądając zniesienia izraelskiej blokady Strefy Gazy i prawa do powrotu na tereny, z których kiedyś uciekli lub tych, z których ich wypędzono, gdy w 1948 roku powstało państwo Izrael.