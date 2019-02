Netanjahu rezygnuje z funkcji szefa dyplomacji





Premier Izraela Benjamin Netanjahu zrezygnował w niedzielę z funkcji ministra spraw zagranicznych, którą sprawował równolegle do kierowania rządem. Nowym szefem dyplomacji zostanie dotychczasowy minister wywiadu Izraela, Jisra’el Kac - podaje Reuters.

Jak przekazały władze Izraela, 63-letni Jisra’el Kac będzie teraz szefem trzech resortów - obok ministerstwa spraw zagranicznych, także wywiadu i transportu, którymi kierował do tej pory. Funkcje te będzie sprawować do czasu utworzenia nowego rządu po wyborach parlamentarnych, które odbędą się w Izraelu 9 kwietnia. Premier nie poleci do Izraela na szczyt Grupy Wyszehradzkiej Mateusz... czytaj dalej »

Kac jest członkiem prawicowej partii Likud premiera Netanjahu. Ten ostatni jest nie tylko szefem izraelskiego rządu, ale także ministrem obrony oraz zdrowia.

Za dużo obowiązków

Jak pisze Reuters, decyzja Netanjahu, by przekazać Kacowi kierownictwo nad izraelską dyplomacją była efektem nacisków ze strony Ruchu na rzecz Dobrego Rządzenia. Jego przedstawiciele złożyli w tej sprawie wniosek do Sądu Najwyższego, by wywrzeć na premierze presję do zawieszenia swej funkcji jako ministra spraw zagranicznych. Wspomniany ruch jest jednym z czołowych podmiotów pod względem ilości petycji składanych do Sądu Najwyższego Izraela. Organizacja cieszy się dużymi wpływami w izraelskim społeczeństwie, ma na koncie wiele korzystnych orzeczeń sądowych, z których niektóre miały decydujący wpływ na politykę Izraela. "Nieczytelne" wyjaśnienia ambasador Izraela. Burza wokół wypowiedzi Netanjahu Benjamin... czytaj dalej »

Grupa doradców premiera również sugerowała mu obsadzenie MSZ przez innego polityka, ponieważ premier jest przeciążony pracą, a zbliża się debata budżetowa. Stronnicy Netanjahu wskazywali także na jego osobiste zaangażowanie w stosunki z przywódcami USA i Rosji oraz regularnie odbywane zagraniczne podróże, które pochłaniają mu wiele czasu.

Potencjalny następca Netanjahu

"Razem z premierem będziemy nadal prowadzić politykę zagraniczną Izraela na drogę kolejnych sukcesów" - napisał Kac na Twitterze.

Kac w niedawnych prawyborach w Likudzie wypadł najlepiej spośród ministrów tej partii. Powierzenie mu MSZ umocniło jego pozycję jako głównego zastępcy i potencjalnego następcy Netanjahu - pisze agencja AP. Kac zapowiada, że po odejściu Netanjahu na emeryturę będzie się starał o stanowisko szefa partii i premiera.