30.01 | Nowelizacja ustawy o IPN upoważnia organizacje społeczne do składania doniesień - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 Włodzimierz Cimoszewicz. - Jeżeli ustawa wejdzie w życie i pan mnie jeszcze raz zaprosi na podobną rozmowę, a ja powiem to, co dzisiaj, to jutro organizacje społeczne złożą doniesienie do prokuratury i ta będzie mnie nękała - mówił.

01.02.| Dziwi mnie to, że nikt jakoś nie zrozumiał tego, że wprowadzenie tej ustawy do Sejmu dzień przed rocznica Holokaustu spowoduje taka burzę, jak spowodowało. Mogliśmy to przegłosować dwa, trzy tygodnie później, a teraz to jest tragiczna, absolutnie tragiczna sytuacja międzynarodowa. Nie tylko tutaj w Polsce, w Izraelu, to jest w Kongresie amerykańskim - mówiła senator PiS Anna Maria Anders w trakcie nocnej debaty w Senacie do wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. - Ja uważam, że to było niepotrzebne, to nie ma nic wspólnego z naszą ustawą. Pytanie jest dlaczego? Dlaczego nikt tego nie przewidział, że będzie taka reakcja - dodała.

Informację o swej decyzji podało na Twitterze Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela.

"W świetle przyjęcia ustawy przez polski Senat, Izrael zwrócił się z prośbą o przełożenie planowanej wizyty szefa polskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego" - głosi oświadczenie.

On the backdrop of the approval of the bill by the Polish Senate, Israel has requested the postponement of the planned visit of the head of the Polish National Security Council. pic.twitter.com/7wbrK1TKOQ

— Israel Foreign Min. (@IsraelMFA) February 1, 2018