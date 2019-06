Foto: PAP/EPA/RONEN ZVULUN Video: Reuters

Przed Netanjahu misja utworzenia rządu

27.05 | Na dwa dni przed upływem terminu sformowania koalicji rządowej premier Izraela Benjamin Netanjahu ocenił w poniedziałek, że wciąż jest na to czas. Wezwał do przystąpienia do niej szefa partii Nasz Dom Izrael Awigdora Liebermana.

