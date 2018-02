Foto: Mohammed Saber / PAP/EPA/ Video: Reuters TV

Mike Pence skończył wizytę w Izraelu

23.01 | Termin ogłoszenia planu pokojowego USA dla Bliskiego Wschodu zależy od powrotu Palestyńczyków do stołu negocjacyjnego - powiedział wiceprezydent Mike Pence. We wtorek zakończył on w Izraelu swą podróż po krajach regionu.

