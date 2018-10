Wymiana ognia w Strefie Gazy. 30 rakiet wystrzelonych w Izrael, odpowiedź lotnictwa





»

Izraelskie lotnictwo uderzyło w sobotę w 80 celów w Strefie Gazy, w tym w główną kwaterę Hamasu. Do nalotu doszło przed świtem. Był to odwet w reakcji na atak rakietowy, którego siły palestyńskie dokonały tej samej nocy.

Cztery ofiary śmiertelne, dziesiątki rannych. Starcia w Strefie Gazy Siły izraelskie... czytaj dalej » W nocy z piątku na sobotę, w kierunku Izraela ze Strefy Gazy wystrzelono 30 rakiet. Izraelska armia poinformowała, że 10 z nich udało się przechwycić przed dotarciem do celu.

Podczas wzajemnych ataków nie odnotowano ofiar śmiertelnych - poinformował Reuters.

Śmierć ma granicy

Wcześniej siły izraelskie zastrzeliły pięciu Palestyńczyków i raniły co najmniej 50 osób podczas cotygodniowych palestyńskich protestów wzdłuż granicy między Strefą Gazy a Izraelem. Ofiary to mężczyźni w wieku od 19 do 27 lat.

Palestyńczycy protestują od 30 marca, żądając zniesienia izraelskiej blokady ich terytorium i prawa do powrotu na tereny, z których kiedyś uciekli bądź, z których ich wypędzono, gdy w 1948 r. powstało państwo Izrael.

Według palestyńskiego ministerstwa zdrowia od rozpoczęcia protestów izraelscy żołnierze zabili 212 Palestyńczyków ze Strefy Gazy. Jeden żołnierz izraelski zginął od kuli palestyńskiego snajpera.