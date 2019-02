"Nigdy nie mówiłem o wszystkich Polakach"

Foto: Reuters TV Video: tvn24

Bielan o odwołanym wyjeździe premiera do Izraela

18.02 | Premier Mateusz Morawiecki odwołał swoją wizytę w Izraelu, gdzie miał udać się na szczyt Grupy Wyszehradzkiej. - To jest reakcja na wszystko to, co się wydarzyło na obrzeżach szczytu bliskowschodniego w Warszawie. Między innymi na słowa premiera Izraela - powiedział w TVN24 Adam Bielan, wicemarszałek Senatu. Jego zdaniem "nie byłoby dobrze, żeby premier leciał w takiej atmosferze" na szczyt. Wskazywał przy tym, że Polska jest pozytywnie nastawiona do Izraela i "nie zależy nam na konflikcie" z tym krajem.

