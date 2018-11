Irlandzki sąd zgodził się na ekstradycję Artura C.





Irlandzki Wysoki Trybunał Sprawiedliwości nakazał ekstradycję Polaka Artura C. Decyzję tę podjął pomimo stwierdzenia wcześniej "generalnych i systemowych" naruszeń niezależności sądownictwa w Polsce - poinformowała w poniedziałek gazeta "Irish Times". Artur C. jest podejrzany o popełnienie przestępstw narkotykowych i udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Za Arturem C. wydano Europejski Nakaz Aresztowania (ENA). Został zatrzymany w Irlandii pod koniec 2017 roku. Jednak 12 marca 2018 roku sąd ekstradycyjny w Dublinie wstrzymał jego wydanie Polsce.

Ekstradycja w ciągu 25 dni

Ogłaszając w poniedziałek decyzję o ekstradycji Artura C. do Polski sędzie Aileen Donnelly wskazała, że irlandzki Wysoki Trybunał Sprawiedliwości stwierdził wcześniej "generalne i systemowe" naruszenia niezależności polskiego sądownictwa, która "nasilają rzeczywiste zagrożenie" dla prowadzenia sprawiedliwego procesu.

Mimo to, oceniła, braki te nie stwarzają zagrożenia dla przeprowadzenia sprawiedliwego procesu akurat w przypadku Artura C.

Zgodnie z postanowieniem sędzi Donnelly, Polak ma zostać wydany polskim władzom w ciągu najbliższych 25 dni.

Obrońcy Polaka z dublińskiej firmy prawniczej Fahy Bambury opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcie wydruku wyroku, podkreślając, że są "bardzo zawiedzeni" decyzją sądu i analizują treść wyroku pod kątem ewentualnej apelacji.

Artur C. znany policji

Artur C. przed ucieczką z Polski mieszkał we Włocławku. Włocławska i bydgoska policja poszukiwały go, bo chcą postawić mu dwa zarzuty.

Pierwszy zarzut to udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Drugi zaś to naruszenie tajemnicy statystycznej. Jest to przestępstwo ścigane na mocy przepisów karnych ustawy o statystyce publicznej. Przepisy te mówią, że osoby pracujące na rzecz badań statystycznych mogą wykorzystywać zdobytą wiedzę tylko dla celów i wyników badań. Używanie tej wiedzy w innych celach, na przykład szantażu czy przysporzenia komuś zarobku, może być karane więzieniem i wyrokiem maksymalnie do pięciu lat.

Według irlandzkich mediów Artur C. przebywa w tym kraju od dziesięciu lat. Od ponad roku zaś znajduje się w areszcie ekstradycyjnym.

Wstrzymanie ekstradycji

Już w lutym jego obrońca argumentował przed sądem, że do ekstradycji jego klienta nie powinno dojść, ponieważ w ojczystym kraju z powodu zmian przeprowadzonych w sądownictwie nie może on liczyć na sprawiedliwy proces.

Następnie, na wniosek samego Artura C. i jego obrońców, sąd ekstradycyjny w Dublinie 12 marca wstrzymał jego ekstradycję do Polski i postanowił zasięgnąć w tej sprawie opinii Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Sąd w Dublinie przypominał we wniosku do TSUE, że Komisja Europejska wszczęła wobec Polski procedurę ochrony praworządności na mocy artykułu 7 unijnego traktatu. Powodem są zmiany wprowadzone w Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym i sądownictwie powszechnym.

"Problem stanowi wpływ tych zmian na ryzyko, że pozwany [tu: podejrzany - przyp. red.] stanie w obliczu niesprawiedliwego procesu" - czytamy w piśmie irlandzkiego sądu.

Decyzja sądu w Dublinie o wstrzymaniu ekstradycji Polaka spotkała się wówczas z krytyką polskiego resortu sprawiedliwości. Wiceminister Patryk Jaki oświadczył, że to w Irlandii, a nie w Polsce wybór sędziów jest upolityczniony.

Orzeczenie TSUE

W lipcu TSUE wydał orzeczenie, stwierdzając, że sąd, do którego zwrócono się o wykonanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA), musi wstrzymać się z jego wykonaniem, jeśli uzna, że dana osoba mogłaby zostać narażona na ryzyko naruszenia prawa do niezawisłego sądu, a tym samym do rzetelnego procesu sądowego ze względu na nieprawidłowości w systemie sądowniczym państwa wydającego nakaz.

Jak jednak wówczas zastrzeżono, nawet jeśli sąd uzna, że w konkretnym kraju istnieje rzeczywiście ryzyko naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego, to konieczne jest ustalenie, czy na takie ryzyko narażona jest konkretna osoba, której dotyczy ENA.